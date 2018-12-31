Энергетика

Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год
Вести.Ru
06:40

Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.
Вести.Ru06:40
с чего всё началось
Как указывается в сообщении
, в соответствии с подписанным допсоглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» цена газа на границе Грузии и Армении с 1 января составит $165 за тысячу кубометров.
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