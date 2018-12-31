с чего всё началось

Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.

Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год

Политика Политика В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Происшествия Происшествия Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.

Происшествия Происшествия Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.

Происшествия Происшествия В Амстердаме из-за угрозы взрыва бомбы частично эвакуировали аэропорт

Общество Общество Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы» Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".

Происшествия Происшествия Путин прибыл в Магнитогорск после взрыва в доме Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске взорвался жилой дом Инцидент произошёл в доме на проспекте Карла Маркса, 164/2, около 06:00 по местному времени.

Единоборства Единоборства Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.

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Происшествия Происшествия Полиция обнаружила в Виннице три трупа и раненую девочку Три человека были обнаружены мёртвыми в квартире в городе Винница на Украине.

Происшествия Происшествия Магазин Louis Vuitton в центре Москвы обокрали на 7 млн рублей

Происшествия Происшествия МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.

Единоборства Единоборства Мэйуэзер нокаутировал Насукаву на показательном бое в Японии

Политика Политика Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.

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Происшествия Происшествия Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске, где в понедельник обрушился подъезд жилого дома после взрыва бытового газа, сообщает ТАСС.

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Происшествия Происшествия На разбор завалов в Магнитогорске потребуется двое суток Глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что пока специалисты не могут точно сказать, сколько потребуется времени на разбор завалов.

Религия Религия Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя и попросил всех собравшихся молиться о разрешении церковного кризиса на Украине, не забывать делать добро и верить в счастье.

Транспорт Транспорт В Крыму открывают движение по первому участку трассы «Таврида» В Крыму сегодня откроют движение по первому участку федеральной трассы «Таврида».

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Политика Политика Центризбирком Украины ликвидировал все избирательные участки в России Гражданам Украины, оказавшимся на территории России, предлагается воспользоваться своим избирательным правом на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии.

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Политика Политика Депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев Депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича возмутили нормы питания для украинцев, которые в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, ввел Кабинет министров страны.