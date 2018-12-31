Энергетика
Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 год
Москва и Ереван договорились о цене газа для Армении на 2019 годВести.Ru06:40
Договоренность достигнута 31 декабря на встрече председателя правления "Газпрома" в штаб-квартире концерна в Москве с и.о. вице-премьера Армении Мгером Григоряном.
Вести.Ru06:40
Оценить
18 человек отреагировали
с чего всё началось
Как указывается в сообщении, в соответствии с подписанным допсоглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» цена газа на границе Грузии и Армении с 1 января составит $165 за тысячу кубометров.RT на русском06:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Амстердаме из-за угрозы взрыва бомбы частично эвакуировали аэропорт
Обновлено в 13:50
Общество
Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»
Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено в 12:23
Происшествия
Путин прибыл в Магнитогорск после взрыва в доме
Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Магнитогорске взорвался жилой дом
Инцидент произошёл в доме на проспекте Карла Маркса, 164/2, около 06:00 по местному времени.
Обновлено в 01:09
Единоборства
Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс
Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
Обновлено в 12:05
Политика
Путин призвал россиян к милосердию в новогоднем обращении
Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам призвал граждан страны к милосердию, душевной щедрости и чуткости по отношению к тем, кто в ней нуждается.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Полиция обнаружила в Виннице три трупа и раненую девочку
Три человека были обнаружены мёртвыми в квартире в городе Винница на Украине.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Магазин Louis Vuitton в центре Москвы обокрали на 7 млн рублей
Обновлено в 06:24
Происшествия
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске
Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено в 10:39
Единоборства
Мэйуэзер нокаутировал Насукаву на показательном бое в Японии
Обновлено в 10:21
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Политика
Путин в новогоднем обращении напомнил о важности командной работы
Обновлено в 12:11
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске, где в понедельник обрушился подъезд жилого дома после взрыва бытового газа, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
На разбор завалов в Магнитогорске потребуется двое суток
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что пока специалисты не могут точно сказать, сколько потребуется времени на разбор завалов.
Обновлено в 12:42
Религия
Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя и попросил всех собравшихся молиться о разрешении церковного кризиса на Украине, не забывать делать добро и верить в счастье.
Обновлено в 12:09
Транспорт
В Крыму открывают движение по первому участку трассы «Таврида»
В Крыму сегодня откроют движение по первому участку федеральной трассы «Таврида».
Обновлено 28 декабря в 23:50
Происшествия
В Челябинской области объявят траур после ЧП в Магнитогорске
В связи с трагедией в Магнитогорске на территории Челябинской области объявят траур. Об этом заявил глава региона Борис Дубровский.
Обновлено в 03:50
Политика
В Госдуме прокомментировали задержание гражданина США за шпионаж
Задержание гражданина США при проведении шпионской акции в Москве 28 декабря является продолжением недружественных действий Вашингтона в отношении Москвы.
Обновлено в 07:34
Космос
Аппарат «Осирис-Рекс» выходит на орбиту вокруг астероида Бенну
Космический аппарат НАСА "Осирис-Рекс" в ближайшие часы выйдет на орбиту вокруг астероида Бенну.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева
В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Политика
Центризбирком Украины ликвидировал все избирательные участки в России
Гражданам Украины, оказавшимся на территории России, предлагается воспользоваться своим избирательным правом на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии.
Обновлено в 11:39
Общество
Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания «МБХ Медиа»
Интернет-сервис Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания "МБХ Медиа".
Обновлено в 10:31
Происшествия
Жильцы взорвавшегося в Магнитогорске дома жаловались на запах газа
Как сообщил представитель ведомства на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Магнитогорске, ранее от жильцов поступали жалобы на запах газа в доме.
Обновлено в 11:16
Политика
Депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
Депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича возмутили нормы питания для украинцев, которые в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, ввел Кабинет министров страны.
Обновлено в 09:17
Гаджеты
Появился официальный рендер смартфона Nokia 9
Инсайдер Эван Бласс опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter официальный рендер смартфона Nokia 9. Известно, что устройство оснащено камерой из пяти модулей, не считая светодиодной фотовспышки.
Обновлено в 05:32