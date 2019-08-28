Армия и оружие
РИА НовостиМосква и Анкара обсуждают поставку российских истребителей
Анкара интересуется поставками российских истребителей Су-35 или Су-57, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
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с чего всё началось
Россия и Турция обсуждают поставку республике российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и истребителей Су-35 и Су-57. Об этом сообщил журналистам в среду на авиасалоне МАКС-2019 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.ТАСС04:22
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
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Газета.Ru вчера в 17:15
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