Экономика
Москва и Анкара обсудили новые точки роста товарооборотаИзвестия 03:50
Москва и Анкара в ходе российско-турецкой межправительственной комиссии обсудили новые точки роста товарооборота. В частности, было решено создать рабочую группу по фармацевтике, также обсуждалось сотрудничество в сфере нефтехимии, сообщает «Интерфакс» в субботу, 27 июля.
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