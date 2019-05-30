Транспорт

Московское метро решили оставить в МосквеLenta.ru 05:14

В рамках проекта планируется построить 14 новых транспортно-пересадочных узлов (шесть — в Балашихе, пять — в Красногорске, три — в Мытищах), а также провести реконструкцию 19 дорог. 23 мая два состава с пассажирами застряли в тоннеле между станциями московского метро «Алтуфьево» и «Бибирево».
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с чего всё началось

Подземка не выйдет за пределы Москвы

Правительство РФ синхронизировало транспортные планы столичных и подмосковных властей Метро из Москвы в Мытищи, Красногорск и Балашиху не придет — такое решение принято по итогам консультаций с участием Минтранса РФ, правительств Москвы и Московской области, а также РЖД.
Коммерсантъвчера в 18:44

Подробнее о событии

Метро не выйдет за пределы Москвы, узнали СМИ

Газета.Ru06:47

Столичное метро не будут продлевать в Подмосковье

Интерфакс06:30

Подземка не выйдет за пределы Москвы

Коммерсантъвчера в 18:44

В Мытищах, Красногорске и Балашихе не будет метро

Эхо Москвы02:31

Метро не будет. «Ъ» узнал о транспортных планах в городах — спутниках Москвы

BFM.ru05:23

«Коммерсантъ»: правительство решило не строить метро в Мытищах, Балашихе и Красногорске

Дождь03:20

Московское метро решили оставить в Москве

Lenta.ru05:14
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Культура

Александр Друзь извинился за конфликт с Бером

На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Политика

Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Верховной рады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Верховной рады страны после того, как они отказались принять его отставку.
Обновлено в 08:32
Авто

В Сети опубликованы рендеры нового поколения Skoda Octavia

Независимые дизайнеры представили рендерные изображения следующего поколения Skoda Octavia, созданные на основе опубликованных накануне шпионских снимков.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД

Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Здоровье

Медики дали рекомендации по защите от аномальной жары

Врачи рассказали, как пережить аномальную жару без потерь для здоровья.
Обновлено вчера в 22:21
Общество

Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза

В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.
Обновлено в 04:50
Финансы

Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%

"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Политика

Женщина впервые стала канцлером Австрии

Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером республики для формирования переходного правительства до проведения досрочных выборов в национальный совет (нижнюю палату парламента).
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

«Серафима прекрасная»: Екатерина Порубель сожалеет, что мама не увидела ее успех

Обновлено в 07:22
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии с «Бостоном»

Обновлено вчера в 23:27
Авто

Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей

Обновлено в 05:26
Транспорт

В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета

Обновлено вчера в 23:24
Экономика

«Лукойл» выполнил программу buy back более чем на 90%

"Лукойл" более чем на 90% выполнил программу buy back, общий объем которой составляет 3 миллиарда долларов, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын.
Обновлено в 09:28
Культура

Проекты НТВ стали победителями и лауреатами конкурса МедиаБренд

Проекты и приложения НТВ стали победителями и лауреатами престижного конкурса МедиаБренд, посвященного брендингу, промоушену и дизайну в электронных медиа.
Обновлено вчера в 13:53
Музыка

Песня Yesterday названа лучшей в истории

Обновлено в 07:16
Происшествия

20 лет назад погибли 53 человека в давке на минской станции «Немига»

20 лет назад в Минске, на станции метро "Немига", в вызванной дождем давке погибли 53 человека и пострадали еще более 150.
Обновлено в 09:08
Энергетика

На Украине обвинили Россию в росте цен на бензин

Из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России, на Украине может произойти увеличение стоимости бензина.
Обновлено в 01:53
Экономика

Доля убыточных организаций в РФ в I квартале снизилась до 34,8%

Доля убыточных организаций в РФ в первом квартале снизилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,8%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Технологии

Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей

Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено вчера в 08:43
Транспорт

Онлайн-такси начнут отказывать в поездке пассажирам с низким рейтингом

Команда сервиса онлайн-заказа такси Uber сообщила о новых правилах для пассажиров в США и Канаде.
Обновлено в 06:55
Футбол

Конте потребовал от «Интера» продать Икарди

По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Министерство обороны США внёсло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В саратовской школе рассказали о нападении подростка на класс

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, как классная руководительница отреагировала на нападение подростка на класс в Вольске.
Обновлено в 08:53
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и градом

Обновлено в 08:59
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
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