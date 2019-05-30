Транспорт
Московское метро решили оставить в МосквеLenta.ru 05:14
В рамках проекта планируется построить 14 новых транспортно-пересадочных узлов (шесть — в Балашихе, пять — в Красногорске, три — в Мытищах), а также провести реконструкцию 19 дорог. 23 мая два состава с пассажирами застряли в тоннеле между станциями московского метро «Алтуфьево» и «Бибирево».
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с чего всё началось
Правительство РФ синхронизировало транспортные планы столичных и подмосковных властей Метро из Москвы в Мытищи, Красногорск и Балашиху не придет — такое решение принято по итогам консультаций с участием Минтранса РФ, правительств Москвы и Московской области, а также РЖД.Коммерсантъвчера в 18:44
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Культура
Александр Друзь извинился за конфликт с Бером
На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Верховной рады страны после того, как они отказались принять его отставку.
Обновлено в 08:32
Авто
В Сети опубликованы рендеры нового поколения Skoda Octavia
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Происшествия
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Врачи рассказали, как пережить аномальную жару без потерь для здоровья.
Обновлено вчера в 22:21
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Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
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Женщина впервые стала канцлером Австрии
Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером республики для формирования переходного правительства до проведения досрочных выборов в национальный совет (нижнюю палату парламента).
Обновлено в 09:23
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«Серафима прекрасная»: Екатерина Порубель сожалеет, что мама не увидела ее успех
Обновлено в 07:22
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«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии с «Бостоном»
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей
Обновлено в 05:26
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
«Лукойл» выполнил программу buy back более чем на 90%
"Лукойл" более чем на 90% выполнил программу buy back, общий объем которой составляет 3 миллиарда долларов, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын.
Обновлено в 09:28
Культура
Проекты НТВ стали победителями и лауреатами конкурса МедиаБренд
Проекты и приложения НТВ стали победителями и лауреатами престижного конкурса МедиаБренд, посвященного брендингу, промоушену и дизайну в электронных медиа.
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Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Обновлено в 07:16
Происшествия
20 лет назад погибли 53 человека в давке на минской станции «Немига»
20 лет назад в Минске, на станции метро "Немига", в вызванной дождем давке погибли 53 человека и пострадали еще более 150.
Обновлено в 09:08
Энергетика
На Украине обвинили Россию в росте цен на бензин
Из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России, на Украине может произойти увеличение стоимости бензина.
Обновлено в 01:53
Экономика
Доля убыточных организаций в РФ в I квартале снизилась до 34,8%
Доля убыточных организаций в РФ в первом квартале снизилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,8%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено вчера в 08:43
Транспорт
Онлайн-такси начнут отказывать в поездке пассажирам с низким рейтингом
Команда сервиса онлайн-заказа такси Uber сообщила о новых правилах для пассажиров в США и Канаде.
Обновлено в 06:55
Футбол
Конте потребовал от «Интера» продать Икарди
По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
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Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внёсло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
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Происшествия
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Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, как классная руководительница отреагировала на нападение подростка на класс в Вольске.
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Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:59
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04