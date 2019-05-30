Московское метро решили оставить в МосквеLenta.ru 05:14

Правительство РФ синхронизировало транспортные планы столичных и подмосковных властей Метро из Москвы в Мытищи, Красногорск и Балашиху не придет — такое решение принято по итогам консультаций с участием Минтранса РФ, правительств Москвы и Московской области, а также РЖД.

с чего всё началось

В рамках проекта планируется построить 14 новых транспортно-пересадочных узлов (шесть — в Балашихе, пять — в Красногорске, три — в Мытищах), а также провести реконструкцию 19 дорог. 23 мая два состава с пассажирами застряли в тоннеле между станциями московского метро «Алтуфьево» и «Бибирево».

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