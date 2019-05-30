Транспорт

Московское метро решили оставить в МосквеLenta.ru 05:14

В рамках проекта планируется построить 14 новых транспортно-пересадочных узлов (шесть — в Балашихе, пять — в Красногорске, три — в Мытищах), а также провести реконструкцию 19 дорог. 23 мая два состава с пассажирами застряли в тоннеле между станциями московского метро «Алтуфьево» и «Бибирево».
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с чего всё началось

Подземка не выйдет за пределы Москвы

Правительство РФ синхронизировало транспортные планы столичных и подмосковных властей Метро из Москвы в Мытищи, Красногорск и Балашиху не придет — такое решение принято по итогам консультаций с участием Минтранса РФ, правительств Москвы и Московской области, а также РЖД.
Коммерсантъвчера в 18:44

Подробнее о событии

В Мытищах, Красногорске и Балашихе не будет метро

Эхо Москвы02:31

Столичное метро не будут продлевать в Подмосковье

Интерфакс06:30

Московское метро решили оставить в Москве

Lenta.ru05:14

Метро не выйдет за пределы Москвы, узнали СМИ

Газета.Ru06:47

«Коммерсантъ»: правительство решило не строить метро в Мытищах, Балашихе и Красногорске

Дождь03:20

Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область

Авторадиовчера в 23:32

Подземка не выйдет за пределы Москвы

Коммерсантъвчера в 18:44
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Происшествия

Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Гаджеты

Apple готовит масштабное обновление macOS. Что в нем нового

Обновленная macOS Компания Apple уже в ближайшие дни проведет анонс новой версии своей настольной операционной системы macOS, использующейся в компьютерах линеек iMac, Mac mini и Mac Pro, а также во всех разновидностях ноутбуков MacBook.
Обновлено в 05:09
Театры

Дочь Льва Дурова рассказала, почему Богомолова назначили худруком

Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за «пьяные» ДТП

Госдума приняла закон, предполагавший ужесточение наказания за совершенные в нетрезвом виде ДТП, которые повлекли за собой гибель людей и травмы.
Обновлено в 08:02
Происшествия

При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница

В столице Чувашии сегодня, 29 мая, при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

Пенсионеры стали жертвами мошенничества с ремонтом труб в квартирах

Обновлено в 04:31
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Авто

Аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos

Новый компактный кроссовер Kia, который был построен на базе модернизированной платформы Hyundai Creta, получил название Seltos.
Обновлено в 07:51
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Наука

Установлен необходимый объём нагрузок для пожилых женщин

Обновлено в 01:14
Политика

Зеленский решил уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ.
Обновлено в 07:10
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Экономика

Россияне тратят на погашение кредитов 44% дохода

Россияне тратят 44% дохода на погашение кредитов, этим и продиктована необходимость ограничения долговой нагрузки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна

Обновлено в 06:31
Происшествия

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе помещен в психдиспансер

72-летний мужчина, подозреваемый в нападении на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, помещен в психиатрический стационар по ходатайству следствия.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Мужчина поджег себя у Белого дома

Неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс вблизи Белого дома, сообщается на странице Секретной службы США в твиттере.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Королева перепутала декольте Тарзана и Волочковой

Взрыв хохота в студии вызвал момент, когда Королёва предположила, что декольте Анастасии Волочковой могло оказаться частью изображения Тарзана.
Обновлено в 06:09
Общество

В Москве призвали закрыть летние веранды из-за непогоды

Владельцам кафе и ресторанов посоветовали закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра, которые в ближайшие часы ожидаются в Москве.
Обновлено в 06:40
Общество

Россиянам разрешат тратить маткапитал на покупку автомобиля

Обновлено в 07:33
Общество

Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области

Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Финансы

Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%

"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром

Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО

Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Футбол

Роберто Карлос отказался финансово помогать «Анжи»

Ранее бразилец, выступавший за «Анжи» с 2011 по 2012 год и за который сыграл в 32 матчах во всех турнирах и забил четыре гола, заявил, что готов помочь клубу уйти от банкротства.
Обновлено в 05:47
Кино

Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» в рейтинге популярности

Обновлено в 06:25
Происшествия

Британка убила не пускавшего ее в бар мужа

Обновлено в 07:12
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Наука

Открыта технология, ускоряющая химические реакции в 10 000 раз

Волна имеет верх и низ, и при применении она позволяет обеим частям химической реакции протекать независимо друг от друга с разными скоростями.
Обновлено 28 мая в 08:05
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