Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннелеРоссийская газета 02:30
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов. Как сообщили в пресс-службе подземки, отбуксировать застрявшие поезда на станцию было невозможно из-за особенностей рельефа тоннеля.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Мосметро о ЧП с застрявшими поездами: «Вести пассажиров по тоннелю пришлось бы более километра, а без спецподготовки это опасно»
Комсомольская правдавчера в 20:30
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
Обновлено в 05:26
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Политика
Глава партии «Слуга народа» назначен замглавы СБУ
Владимир Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова первым заместителем руководителя Службы безопасности Украины.
Обновлено в 06:00
Интернет
Google хранила пароли некоторых пользователей без хэширования
Частей паролей находилась в зашифрованных внутренних системах без хэширования.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
В Москве в лаборатории инновационного центра "Сколково" разлилось пять граммов брома.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Из детского сада на улице Савушкина госпитализировали ребенка
В Приморском районе Петербурга полиция приступила к проверке травмирования маленького ребенка на территории детского сада, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.
Обновлено в 03:34
Экономика
В России планируют выпускать ароматные вагоны
Обновлено в 05:23
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Обновлено вчера в 11:31
Гаджеты
PlayStation 5 могут оснастить 32 ГБ памяти GDDR6
Консоль PlayStation 5 для разработчиков имеет 32 ГБ памяти GDDR6 и 2 ТБ памяти для хранения данных.
Обновлено в 05:24
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 получили эксклюзивную тему оформления Fortnite и беспроводной геймпад, а Honor 20 Pro еще и спецверсию Moschino Edition
Вторая новость, тоже связанная с играми: для Honor 20 будет предложен беспроводной геймпад, использующий интерфейс Bluetooth 5.0.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Политика
В Бишкеке началась встреча глав МИД государств-членов ШОС
В Бишкеке стартовало заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:34
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Спорт
У жены перенесшего инфаркт вратаря Касильяса обнаружили рак
1 мая Касильяс перенес инфаркт миокарда на тренировке футбольного клуба "Порту", за который он до последнего момента выступал.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Тюмени блогера оштрафовали за авто-вечеринку с подписчиками
Ленинский районный суд Тюмени в среду назначил ростовскому блогеру Виктору Моцу административный штраф в размере 15 тысяч рублей за встречу с подписчиками, повлекшую нарушение общественного порядка, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы УМВД по Тюмени Светлана Новик.
Обновлено в 06:12