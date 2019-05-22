Происшествия

Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннелеРоссийская газета 02:30

Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов. Как сообщили в пресс-службе подземки, отбуксировать застрявшие поезда на станцию было невозможно из-за особенностей рельефа тоннеля.
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