Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннелеРоссийская газета 02:30
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов. Как сообщили в пресс-службе подземки, отбуксировать застрявшие поезда на станцию было невозможно из-за особенностей рельефа тоннеля.
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Мосметро о ЧП с застрявшими поездами: «Вести пассажиров по тоннелю пришлось бы более километра, а без спецподготовки это опасно»
Комсомольская правдавчера в 20:30
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