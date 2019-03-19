Спорт
Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 16:57
Итальянская "Лубе Чивитанова" обыграла московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:0. Первый матч завершился победой итальянского клуба - 3:2.
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Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли три человека
Обновлено в 02:03
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на уровне военных
Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на уровне военных по имплементации соглашения между Южной Кореей и КНДР, подписанного в 2018 году.
Обновлено в 03:44
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Петербурге и Липецке проходя обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову
Обновлено вчера в 08:30
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Космос
Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру
Обновлено вчера в 23:52
Наука
Болезнь Паркинсона начнут диагностировать по запаху кожи
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Общество
В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы
Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.
Обновлено в 03:06
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Экономика
Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей
Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Политика
Венгрия получит газ из России в обход Украины
Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Обновлено в 03:26
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Панину грозит тюрьма из-за ненависти к России
Эпатажному российскому актеру Алексею Панину грозит срок за негативные высказывания о России.
Обновлено в 01:43
Космос
Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»
Обновлено вчера в 08:25
Космос
NASA примет в апреле решение об отправке станции к астероиду Паллада
Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, решение об отправке станции к этому небесному телу, находящемуся в 2,4 раза большем удалении от Солнца, чем Земля, может быть принято уже в середине апреля.
Обновлено в 02:31
Хоккей
СКА стал соперником ЦСКА по финалу Западной конференции
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено вчера в 15:52
Хоккей
«Авангард» оштрафовали на миллион за потухший свет на арене
Континентальная хоккейная лига оштрафовала ХК «Авангард» на 1,1 млн рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020
Футболисты сборной России потерпели поражение от команды Бельгии в первом туре отборочных соревнований чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие
Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников
Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Общество
Британские бродяги признались в зарабатывании $800 в день
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 93 человек
Число жертв в результате крушения парома недалеко от иракского города Мосул достигло 93 человек. Об этом 21 марта сообщает телеканал Rudaw.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено вчера в 14:30