Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 16:57

Итальянская "Лубе Чивитанова" обыграла московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:0. Первый матч завершился победой итальянского клуба - 3:2.

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Политика Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

Армия и оружие Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на уровне военных Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на уровне военных по имплементации соглашения между Южной Кореей и КНДР, подписанного в 2018 году.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Петербурге и Липецке проходя обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.

Спорт Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Происшествия В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.

Общество В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт «Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.

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Политика Венгрия получит газ из России в обход Украины Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.

Общество В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.

Шоу-бизнес Панину грозит тюрьма из-за ненависти к России Эпатажному российскому актеру Алексею Панину грозит срок за негативные высказывания о России.

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Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

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Футбол Сборная России проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020 Футболисты сборной России потерпели поражение от команды Бельгии в первом туре отборочных соревнований чемпионата Европы 2020 года.

Шоу-бизнес На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.

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Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 93 человек Число жертв в результате крушения парома недалеко от иракского города Мосул достигло 93 человек. Об этом 21 марта сообщает телеканал Rudaw.