Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 16:57

Итальянская "Лубе Чивитанова" обыграла московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:0. Первый матч завершился победой итальянского клуба - 3:2.

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Происшествия В Самаре тело пропавшей осенью девушки нашли на козырьке подъезда В СУСК по Самарской области агентству подтвердили, что обнаружено тело женщины в гнилостном состоянии.

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