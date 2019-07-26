Футбол
Московское «Динамо» впервые победило на новом стадионеВечерняя Москва вчера в 15:43
Артур Юсупов
|16′
Кирилл Панченко
|31′
Шарль Каборе
|39′
|46′
Петрюс Бумаль
Николай Димитров
|56′
Вараздат Ароян
Владимир Рыков
|59′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
|70′
|70′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
Жоаозиньо
Мигел Филипе Кардозу
|79′
Константин Рауш
Григорий Морозов
|81′
|84′
Вараздат Ароян
Павел Погребняк
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
17
Паршивлюк
4
Рыков
44
Шуньич
5
Тетте
7
Кардозу
77
Каборе
2
Морозов
11
Шиманьский
8
Панченко
99
Шейдаев
31
Годзюр
15
Кулаков
88
Погребняк
8
Емельянов
27
Меркулов
14
Бавин
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
17
Димитров
58
Эль-Кабир
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Столичный футбольный клуб «Динамо» одержал первую победу в официальном матче на обновленном стадионе. Знаковое событие для игроков и болельщиков бело-голубых состоялось 26 июля. Московский коллектив в рамках третьего тура чемпионата России встречался с «Уралом» из Екатеринбурга.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:38, Вашингтон
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