Футбол

Московское «Динамо» впервые победило на новом стадионеВечерняя Москва вчера в 15:43

Динамо — Урал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Артур Юсупов
16′
Кирилл Панченко
31′
Шарль Каборе
39′
46′
Петрюс Бумаль
Николай Димитров
56′
Вараздат Ароян
Владимир Рыков
59′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
70′
70′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
Жоаозиньо
Мигел Филипе Кардозу
79′
Константин Рауш
Григорий Морозов
81′
84′
Вараздат Ароян
Павел Погребняк
Столичный футбольный клуб «Динамо» одержал первую победу в официальном матче на обновленном стадионе. Знаковое событие для игроков и болельщиков бело-голубых состоялось 26 июля. Московский коллектив в рамках третьего тура чемпионата России встречался с «Уралом» из Екатеринбурга.
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