Футбол
Московское «Динамо» усилилось футболистом сборной ПольшиRT на русском 15:51
Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьский стал новичком московского «Динамо». Официальный сайт ФК «Динамо» (Москва) объявил о переходе полузащитника сборной Польши Себастьяна Шиманьского. Контракт подписан до 2024 года.
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Политика
В Антиохийском патриархате не исключают низложения Варфоломея
В Антиохийском патриархате не исключают, что константинопольский патриарх Варфоломей может быть низложен на Всеправославном соборе, даже если он не примет в нём участия.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности
Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено в 16:30
Общество
Рабочего «Севмаша», который показывал Путину плакат, оштрафовали
Сотрудника «Севмаша» Евгения Романенко оштрафовали на 10 тысяч рублей за развёрнутый на церемонии спуска на воду АПЛ «Белгород» 23 апреля баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:34
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые художники ресурса «Колёса.ру» решили показать, как бы смотрелась эта модель в образе тюнингованного пикапа с четырьмя дверьми.
Обновлено в 16:34
Политика
На Украине утвердили правила написания русских фамилий
Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию «Украинского правописания», предусматривающего в том числе правила написания русских фамилий.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес
Шпагат ненависти. Волочкова истязала девочку Машу в старом сарае
Многие подписчики балерины не стали защищать своего кумира и согласились с тем, что Волочкова «перегнула палку» и истязала девочку Машу в старом сарае до полного безразличия и изнеможения.
Обновлено в 00:09
Политика
Трамп одобрил предложение Эрдогана по С-400
Президент США Дональд Трамп поприветствовал предложение главы Турции Реджепа Эрдогана о создании совместной группы по разрешению спорных вопросов о поставках российских ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 11:51
Экономика
РБК: Чемезов предупредил правительство о риске остановки вагоностроительных заводов
Глава Ростеха Сергей Чемезов попросил правительство поддержать производство грузовых вагонов, предупредив о риске остановки заводов и стагнации отрасли.
Обновлено в 16:18
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика
Песков сравнил поведение США с Диким Западом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ведут себя на энергетическом рынке как во времена Дикого Запада.
Обновлено в 15:33
Авто
Что будет, если установить в машину домашний кондиционер
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме
Московский окружной военный суд (МОВС) направил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова и освободил его от уголовной ответственности.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 лишат кнопок
По данным источника, Galaxy Note 10 лишится 3,5-мм разъёма для наушников, а также аппаратных кнопок вроде кнопки включения, Bixby и регулировки громкости.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Футбол
Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
Обновлено в 12:49
Политика
Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев попал в больницу
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован после травмы, полученной на тренировке.
Обновлено в 05:04
Политика
Захарова прокомментировала сообщения о пытках в отношении Ассанжа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о том, что в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа применялись психологические пытки.
Обновлено в 09:36