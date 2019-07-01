Футбол
Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с пражской «Спартой»РИА Новости 14:20
Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с пражской "Спартой" в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:43, Вашингтон
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На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов
Специалисты из Института ядерной физики СО РАН, работающие на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000, впервые зафиксировали рождение семи пи-мезонов (пионов) при электрон-позитронной аннигиляции.
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Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона
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На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца.
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Обновлено в 10:22
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СМИ сравнили кино-«Курск» с реальными событиями
Европейский взгляд на катастрофу в Баренцевом море российской атомной подлодки в августе 2000 года представляет бельгийский фильм "Курск" режиссера Томаса Винтерберга и продюсера Люка Бессона.
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Спикер Верховной рады Украины Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине.
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Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей
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