Футбол

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с пражской «Спартой»РИА Новости 14:20

Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с пражской "Спартой" в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
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