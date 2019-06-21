Футбол

Московское «Динамо» разгромило словенский «Рудар» в контрольном матчеРИА Новости 13:38

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Футболисты московского "Динамо" разгромили словенский "Рудар" в контрольном матче. Встреча, прошедшая в Словении, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Самба Соу (5-я минута), Вячеслав Грулев (30) и Федор Черных (66).
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