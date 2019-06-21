Московское «Динамо» разгромило словенский «Рудар» в контрольном матчеРИА Новости 13:38

Футболисты московского "Динамо" разгромили словенский "Рудар" в контрольном матче. Встреча, прошедшая в Словении, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Самба Соу (5-я минута), Вячеслав Грулев (30) и Федор Черных (66).

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Политика Путин поручил вывезти россиян из Грузии Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.

Происшествия Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.

Происшествия Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию 4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.

Политика Россия возвращает граждан из Грузии Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.

Происшествия Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.

Происшествия На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.

Политика Глава парламента Грузии ушел в отставку Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Общество Шеф-повар рассказал рецепт приготовления безупречной окрошки Известные повара российских ресторанов признают, что единственного верного рецепта окрошки существовать не может, поскольку этот необычайно вкусный летний суп имеет по традиции множество вариантов приготовления.

Наука Отыскать темную материю физикам могут помочь алмазные детекторы Все частицы, которые пройдут через структуру детектора темной материи, будут им пойманы.

Армия и оружие Боевики и «Белые каски» готовят провокацию в Сирии Спецслужбы САР узнали от источников о подготовке провокации с химическим оружием против турецких военных, а также сирийцев в зоне деэскалации Идлиба.

Гаджеты Intel намерена снизить цены на свои процессоры По данным зарубежного ресурса DigiTimes, компания Intel пока не может конкурировать с процессорами AMD Ryzen 3000, и для того, чтобы не потерять потенциальных покупателей, было решено снизить цены на настольные CPU.

Происшествия Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.

Политика Захарова прокомментировала российский запрет на авиаперевозки в Грузию Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию в Грузии и запрет на полёты российской авиации в эту страну с 8 июля.

Шоу-бизнес Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.

Политика Родственники не могут навестить Бутину в США из-за визовых сложностей Родные Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, пока не могут навестить девушку в тюрьме из-за визовых трудностей, заявил отец россиянки Валерий Бутин в пятницу, 21 июня.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Наука Археологи обнаружили на дне моря артефакты времен битвы при Саламине Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.

Политика Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.

Футбол СМИ: «Ливерпуль» сообщил, за сколько готов продать Мане Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в приобретении сенегальца.

Политика США внесли в черный список пять китайских компаний США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.