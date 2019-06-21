Футбол
Московское «Динамо» разгромило словенский «Рудар» в контрольном матчеРИА Новости 13:38
Футболисты московского "Динамо" разгромили словенский "Рудар" в контрольном матче. Встреча, прошедшая в Словении, завершилась со счетом 3:0. Голы забили Самба Соу (5-я минута), Вячеслав Грулев (30) и Федор Черных (66).
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:05, Вашингтон
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Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
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