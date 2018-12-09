Футбол

Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Колчиным
РИА Новости
00:22

Борис Колчин покидает пост главного тренера московского "Динамо", сообщается на официальном сайте мужского волейбольного клуба. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Колчиным "Динамо" покидает старший тренер команды Юрий Лисицкий.
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