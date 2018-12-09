Динамо Российский футбольный клуб

Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.