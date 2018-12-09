Футбол

Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Колчиным
РИА Новости
00:22

Борис Колчин покидает пост главного тренера московского "Динамо", сообщается на официальном сайте мужского волейбольного клуба. Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Колчиным "Динамо" покидает старший тренер команды Юрий Лисицкий.
РИА Новости00:22

Подробнее о событии

«Динамо» объявило о расставании с главным тренером

Матч ТВ01:07

«Динамо» объявило о расставании с главным тренером

Sportbox.RU01:07

Колчин покинул пост главного тренера московского «Динамо»

Спорт-Экспресс00:49

Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Колчиным

РИА Новости00:22

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Динамо» покинул пост

Вечерняя Москвавчера в 23:27

Волейбольный клуб «Динамо» расторг контракт с главным тренером Колчиным

ТАССвчера в 23:18

«Динамо» отправило в отставку Колчина

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 18:46
Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол»

Обновлено вчера в 18:26
Футбол

«Атланта» обыграла в финале «Портленд» и стала чемпионом МЛС

«Атланта Юнайтед» обыграла в финале МЛС «Портленд Тимберс» и стала чемпионом нынешнего сезона.
Обновлено в 01:40
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол

Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.
Обновлено вчера в 20:36
Футбол

«Зениту» предложили Караваева. Решение за Семаком

В «Зените» могут выложить эти деньги, но решение о целесообразности покупки примет главный тренер Сергей Семак.
Обновлено в 00:59
Футбол

Фернандеш: «Локомотив» не устраивает место в таблице чемпионата России

Футболистов "Локомотива" не устраивает место, которое команда занимает по итогам первой части сезона чемпионата России, заявил полузащитник московского клуба Мануэл Фернандеш.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

«Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Кальяри»

Обновлено вчера в 15:44
Футбол

«Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном», «Амьен» обыграл «Генгам»

В концовке игры отличился хавбек Атем Бен-Арфа. В другом матче 17-го тура чемпионата Франции «Амьен» обыграл «Генгам».
Обновлено вчера в 16:44
Футбол

«Челси» проведет расследование по делу о расизме в отношении Стерлинга

«Челси» проверит сообщения о том, что один из болельщиков позволил себе расистские оскорбления в отношении нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.
Обновлено в 01:38
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено вчера в 14:43
Футбол

«Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии

Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха»

В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол

Хусаинов: в действиях Карасева не было последовательности

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов выразил мнение, что в действиях арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" не было последовательности.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол

«МЮ» копит деньги на трансферы в январе?». Моуринью — об отсутствии воды на пресс-конференции

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча с «Фулхэмом» пошутил по поводу отсутствия воды на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 23:49
ещё по теме
Динамо
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное