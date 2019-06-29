Футбол
Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»Газета.Ru 13:14
Московское "Динамо" готово подписать полузащитника итальянской "Ромы" Жерсона, сообщает Sport24. По информации Gianlucadimarzio.com, 22-летний бразилец перейдет в стан бело-голубых за € 10 млн.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
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