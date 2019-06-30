Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» ЖерсонаРИА Новости 04:30
Сообщается, что "Динамо" готово предложить 13 миллионов евро за Жерсона. Бразилец в 2016 году перешел в "Рому" из бразильского "Флуминенсе", в составе римского клуба провел 42 матча. В сезоне-2018/19 он забил три гола в 40 матчах за "Фиорентину" в чемпионате и Кубке Италии.
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