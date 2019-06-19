Футбол

Московское «Динамо» подписало украинского защитника ОрдецаСпорт-Экспресс 05:02

Московское "Динамо" объявило о заключении контракта с защитником Иваном Ордецом. 26-летний игрок центра обороны перешел из родного донецкого "Шахтера" и заключил трехлетний контракт. Ордец ранее защищал цвета "Шахтера" и мариупольского "Ильичевца".
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«Динамо» подписало украинского защитника «Шахтера»

Спорт день за днем05:57

«Шахтер» поблагодарил Ордеца, перешедшего в московское «Динамо»

Sport24.ru07:24

Ордец перешел в московское «Динамо» (фото)

Советский спорт05:21

«Шахтер» поблагодарил защитника, перешедшего в московское «Динамо»

Матч ТВ07:33

Украинский защитник Иван Ордец перешёл в московское «Динамо»

Чемпионат12:05

Московское «Динамо» подписало украинского защитника Ордеца

Спорт-Экспресс05:02

«Динамо» подтвердило переход украинского защитника Ордеца. Он будет получать 1 млн евро в год

Sports.ru04:35
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Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".
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Агент Гелы Месхи не верит в его развод с Екатериной Климовой

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Мобильный интернет-трафик в России рекордно растет.
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Ляйсан Утяшева перевоплотилась в дерзкую блондинку Поклонники Фриске возмущаются, почему Шепелев забрал своего ребенка у ее родителей за день до смерти певицы.
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Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

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Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
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Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
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Алюминий защитит квантовые компьютеры

Международный исследовательский коллектив, состоящий из ученых НИТУ «МИСиС» и Технологического института Карлсруэ (Германия) нашел сравнительно простой способ защитить сверхпроводящие кубиты от шума.
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В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.
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США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток

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В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Подмосковье

Рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" в Подмосковье, семь человек пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.
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Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
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США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
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Украинский футболист
Украинский футболист, защитник клуба «Шахтёр» и национальной сборной Украины.
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