Московский футбольный клуб «Динамо» переиграл футболистов екатеринбургского «Урала» в матче третьего тура чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Игра состоялась на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Здоровье Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.

Культура Юлия Меньшова ушла из телевидения на пике популярности В процессе беседы с журналистами Юлия Меньшова рассказала, почему ей пришлось уйти из телевидения на пике своей популярности.

Происшествия Гражданка Белоруссии погибла на Аляске при попытке переплыть реку Гражданка Белоруссии Верамика Маикамава погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя фильма "В диких условиях".

Политика Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.

Происшествия Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.

Кино Внучка Олега Стриженова снялась в документальном фильме 29 июля в эфире канала «ТВ-3» покажут фильм «Прошло три года», повествующий о внучке Олега Стриженова Александре.

Политика МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.

Политика Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Наука Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки.

Музыка Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.

Происшествия В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.

Происшествия В Астраханской области задержали бывшего главу правительства Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.

Гаджеты AMD запретила ASUS сравнивать свои материнские платы с платами MSI и Gigabyte Компания ASUS опубликовала ряд довольно занимательных маркетинговых слайдов, на которых она сравнивает свои материнские платы на чипсете AMD X570 с материнскими платами на том же чипсете компаний MSI и Gigabyte.

Культура Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров На канале в YouTube мультфильм можно посмотреть с 2015 года и за это время с учетом всех серий было собрано 1,5 миллиарда просмотров.

Кино «Аладдин» заработал миллиард долларов в мировом прокате Ещё одним фильмом 2019 года, взявшим в прокате миллиард, стал «Человек-паук: Вдали от дома».

Общество Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.

Политика Российские дипломаты посетили задержанное в КНДР судно Сотрудники российского посольства в Северной Кореее проводят вторую встречу с экипажем сейнера «Сяньхайлинь-8».

Авто Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.

Армия и оружие Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».

Общество В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.

Футбол Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».

Космос Японская ракета «МОМО-4» упала в море после запуска После второго запуска двигатель ракеты автоматически отключился раньше времени, в результате чего космический аппарат рухнул в море.

Политика Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.

Футбол Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса.