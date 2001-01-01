Футбол

Московское «Динамо» обыграло «Урал» всухуюREGNUM 00:07

Динамо — Урал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Артур Юсупов
16′
Кирилл Панченко
31′
Шарль Каборе
39′
46′
Петрюс Бумаль
Николай Димитров
56′
Вараздат Ароян
Владимир Рыков
59′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
70′
70′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
Жоаозиньо
Мигел Филипе Кардозу
79′
Константин Рауш
Григорий Морозов
81′
84′
Вараздат Ароян
Павел Погребняк
Московский футбольный клуб «Динамо» переиграл футболистов екатеринбургского «Урала» в матче третьего тура чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Игра состоялась на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Григорий Иванов: У «Динамо» был последний шанс реабилитироваться перед болельщиками

Советский спорт02:54

Фаны извинились перед «Динамо», Панченко расцеловал Жоаозиньо. Яркие фото матча

Чемпионат02:00

Как «Динамо» побило «Урал» - 2:0: все голы матча 3-го тура. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 14:58

Первая победа на новом стадионе. Футболисты «Динамо» всухую обыграли «Урал»

ТАССвчера в 20:01

«Динамо» впервые выиграло на новом стадионе, обыграв «Урал»

Нева Спортвчера в 15:01

Первая победа «Динамо» в РПЛ, 🥇🥇🥇🥈 в плавании, Россию пригласили на Игры-2020 и другие новости утра

Sports.ru00:05

Кирилл Панченко: «К дерби со „Спартаком“ подойдем в боевом настроении»

Спорт-Экспрессвчера в 16:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:59, Вашингтон
Здоровье

Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа

Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.
Обновлено вчера в 09:38
Культура

Юлия Меньшова ушла из телевидения на пике популярности

В процессе беседы с журналистами Юлия Меньшова рассказала, почему ей пришлось уйти из телевидения на пике своей популярности.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым

Обновлено в 02:39
Происшествия

Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе

Обновлено в 02:58
Происшествия

Гражданка Белоруссии погибла на Аляске при попытке переплыть реку

Гражданка Белоруссии Верамика Маикамава погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя фильма "В диких условиях".
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией

Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии

Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Кино

Внучка Олега Стриженова снялась в документальном фильме

29 июля в эфире канала «ТВ-3» покажут фильм «Прошло три года», повествующий о внучке Олега Стриженова Александре.
Обновлено в 01:00
Политика

МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда

В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

Собянин предупредил о провокациях на несогласованной акции у мэрии

Обновлено в 03:39
Политика

Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Авто

Они проехали миллион км на своих машинах – 10 невыдуманных историй

Обновлено в 03:07
Наука

Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые

Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки.
Обновлено в 01:37
Музыка

Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Происшествия

В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя

Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Астраханской области задержали бывшего главу правительства

Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 03:48
Гаджеты

AMD запретила ASUS сравнивать свои материнские платы с платами MSI и Gigabyte

Компания ASUS опубликовала ряд довольно занимательных маркетинговых слайдов, на которых она сравнивает свои материнские платы на чипсете AMD X570 с материнскими платами на том же чипсете компаний MSI и Gigabyte.
Обновлено в 03:52
Культура

Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров

На канале в YouTube мультфильм можно посмотреть с 2015 года и за это время с учетом всех серий было собрано 1,5 миллиарда просмотров.
Обновлено в 01:42
Кино

«Аладдин» заработал миллиард долларов в мировом прокате

Ещё одним фильмом 2019 года, взявшим в прокате миллиард, стал «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 02:58
Общество

Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления

Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
Обновлено вчера в 00:29
Политика

Российские дипломаты посетили задержанное в КНДР судно

Сотрудники российского посольства в Северной Кореее проводят вторую встречу с экипажем сейнера «Сяньхайлинь-8».
Обновлено 25 июля в 23:00
Авто

Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа

В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие

Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету

С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено вчера в 14:48
Общество

В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Футбол

Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».
Обновлено вчера в 18:53
Космос

Японская ракета «МОМО-4» упала в море после запуска

После второго запуска двигатель ракеты автоматически отключился раньше времени, в результате чего космический аппарат рухнул в море.
Обновлено в 03:44
Политика

Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера

Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено вчера в 09:15
Футбол

Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков

Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса.
Обновлено в 00:40
Авто

Названы самые ожидаемые премьеры Франкфуртского автосалона

Обновлено в 03:45
Политика

Лавров заявил о невозможности «вбить клин» в отношения России и Китая

«Российско-китайское стратегическое сотрудничество обладает мощной внутренней движущей силой, оно не подвержено влиянию внешних факторов, и любые попытки вбить клин в российско-китайское сотрудничество не увенчаются успехом»,— приводит слова российского министра МИД КНР.
Обновлено в 03:32
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное