Футбол

Московское «Динамо» обыграло «Урал» всухуюREGNUM 00:07

Динамо — Урал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Артур Юсупов
16′
Кирилл Панченко
31′
Шарль Каборе
39′
46′
Петрюс Бумаль
Николай Димитров
56′
Вараздат Ароян
Владимир Рыков
59′
Артур Юсупов
Абдул Азиз Тетте
70′
70′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
Жоаозиньо
Мигел Филипе Кардозу
79′
Константин Рауш
Григорий Морозов
81′
84′
Вараздат Ароян
Павел Погребняк
Московский футбольный клуб «Динамо» переиграл футболистов екатеринбургского «Урала» в матче третьего тура чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Игра состоялась на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.
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