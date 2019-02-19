Московское «Динамо» обыграло «Ордабасы» на сборе в ТурцииСоветский спорт 10:44

В рамках контрольного матча на сборе в Турции московское Динамо обыграло казахстанскую команду Ордабасы 2:1. У победителей встречи голами отметились Евгений Луценко (48-я минута) и Жоазиньо (53, пенальти).

Московское «Динамо» обыграло «Ордабасы» на сборе в Турции

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