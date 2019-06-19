Футбол
ФК «Динамо» подписал контракт с украинским защитникомТАСС 05:37
Московский футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с украинским защитником Иваном Ордецом, выступавшим за донецкий "Шахтер". Об этом в среду сообщает пресс-служба столичного клуба. Соглашение с 26-летним украинцем рассчитано на три года.
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