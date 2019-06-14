Футбол
Футболист «Рубина» Калинин перешел в московское «Динамо»Аргументы и Факты вчера в 14:04
Защитник казанского «Рубина» 23-летний Игорь Калинин перешел в московское «Динамо». Соглашение с футболистом будет действовать три года, сообщается на сайте столичного клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Орещук: «Калинин — молодой перспективный футболист, это удачная сделка для „Динамо“»
Sport24.ruвчера в 12:11
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:07, Вашингтон
Политика
Путин заявил о «боях без правил» в экономике
«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», — цитируют «Известия» Путина.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено вчера в 19:24
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Обновлено в 03:20
Баскетбол
«Голден Стэйт» планирует предложить Дюранту и Томпсону максимальные контракты
Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» планирует предложить максимальные контракты форварду Кевину Дюранту и атакующему защитнику Клэю Томпсону, сообщает Clutch Points со ссылкой на известного обозревателя Брайана Уиндхёрста.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В Башкирии более 100 полицейских написали заявление об увольнении
В Стерлитамаке хотят уволиться более 100 сотрудников полициии.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов
Для примера полицейский привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 представителей арабского преступного клана.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G
Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
1. Конфликт жителей села с цыганами перерос в драку со стрельбой Инцидент произошел в Чемодановке Бессоновского района Пензенской области.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Обновлено в 03:45
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено 13 июня в 11:08
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Источник: летчики-испытатели повторят заход на посадку разбившегося в Шереметьево SSJ
Обновлено в 03:15
Космос
«Роскосмос» заказал ракеты «Союз-2.1б» для запуска двух спутников
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
На Серовском тракте произошло смертельное ДТП
Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:58
Общество
Облачная погода с кратковременными дождями ждет москвичей 15 июня
В субботу, 15 июня, синоптики прогнозируют в Москве и области облачную погоду с прояснениями и дождями. Об этом сообщает «Метеоновости».
Обновлено в 01:01
Происшествия
Чемпион мира по боксу Браун вновь арестован за домашнее насилие
Временный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Маркус Браун угодил в отделение полиции за домашнее насилие.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне
Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Годовалую девочку придавило стеклянной столешницей в Петербурге
Стеклянная столешница упала на годовалую девочку в квартире на улице Шелгунова в Петербурге.
Обновлено в 04:53
Футбол
Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки
Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Москве задержали бывшего владельца табачного дистрибутора «Оптима»
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Авто
Ценник Chevy Silverado HD стартует с 35 695 долларов
Разработчики из General Motors назвали стоимость пикапа Chevy Silverado HD. Цена машины стартует от 35 695 долларов.
Обновлено в 04:14
Политика
Медведчук предостерег Зеленского от превращения в Порошенко
По мнению Медведчука, вопреки оптимистичным ожиданиям украинцев в связи со сменой президента в результате победы Владимира Зеленского на выборах над прошлым президентом Петром Порошенко, пока ничего в лучшую сторону в стране не меняется.
Обновлено в 03:11
Общество
Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму
Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49