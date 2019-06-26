Футбол

Московское «Динамо» может подписать ШейдаеваМатч ТВ вчера в 00:52

Форвард Рамиль Шейдаев может продолжить карьеру в «Динамо». Как сообщается, 23-летний футболист в ближайшие дни пройдет медосмотр для московского клуба. В минувшем сезоне Шейдаев провел 18 матчей за «Крылья Советов» и забил четыре гола.
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