Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля. Он зарегистрирован и в настоящее время находится у судьи.

Киберспорт OG обыграла Evil Geniuses на The International 2019 по Dota 2 OG победила Evil Geniuses (2:1) в полуфинале The International 2019 по Dota 2. Проигравшая команда упала в нижнюю сетку.

Политика Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.

Футбол Слуцкий и братья Березуцкие поздравили Дзюбу фирменным жестом Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вместе со своим тренерским штабом поздравил с днем рождения нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу.

Политика Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».

Политика Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.

Происшествия Депутата Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Гаджеты Apple представит обновленные iPhone и MacBook Pro В ближайшее время американская корпорация Apple представит три обновленных смартфона iPhone и ноутбук MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.

Политика В Британии снимают сериал о Путине Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.

Спорт Около 300 российских спортсменов выступят на Паралимпиаде-2020 в Токио Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил о том, что на летних Паралимпийских играх в Токио примут участие около 300 российских спортсменов.

Политика Путин потребовал модернизировать первичное звено здравоохранения Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план модернизации первичного звена здравоохранения.

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».

Происшествия При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Армия и оружие В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.

Кино Брат Бена Аффлека снял фильм о мире без женщин Брат голливудского актера Бена Аффлека американский режиссер Кейси Аффлек снял постапокалиптический фильм "Свет моей жизни".

Политика Раскольник Филарет обвинил раскольника Епифания в неверии в Бога Глава раскольнической Украинской православной церкви "Киевского патриархата" (УПЦ "КП") Филарет обрушился с критикой в отношении главаря другой раскольнической церкви "ПЦУ", призывая я отозвать письмо о закрытии счетов УПЦ "КП" и в дальнейшем не вмешиваться в ее дела.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Политика Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р» Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".