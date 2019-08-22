Общество

Московский метрополитен подал иск к оппозиционерамВедомости 05:04

Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской). В такую сумму компании оценили полученный ими ущерб от проведения в Москве несогласованной акции протеста 27 июля.
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Коптевский суд до конца сентября оставил без движения иск московского метрополитена к организаторам протестных акций

Эхо Москвы11:31

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Интерфакс14:09

Суд оставил без движения иск московского метро к организаторам несогласованных акций

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Суд оставил без движения иск метрополитена к организаторам акции 27 июля

Дождь12:21

Суд назвал сумму требований Московского метрополитена к оппозиционерам

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Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину

РБК06:00

Московский метрополитен подал иск к организаторам протестных акций «За честные выборы»

Общая газета.RU06:08
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
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В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

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Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
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«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
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Происшествия

В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний

В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
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Пострадавший в недавнем происшествии с Конором Макгрегором впервые прокомментировал случившееся.
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Вместо акции оппозиции в Москве согласовали молодежный фестиваль

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Как привычка пить много чая и кофе может навредить волгоградцам

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