Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и ЯшинуРБК 06:00
Ответчиками по иску, поданному 21 августа, являются незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов, а также Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и глава отдела расследований фонда Георгий Албуров.
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