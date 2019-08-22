Общество

Московский метрополитен подал иск к Навальному и ЯшинуРБК 06:00

Ответчиками по иску, поданному 21 августа, являются незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов, а также Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и глава отдела расследований фонда Георгий Албуров.
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Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой

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