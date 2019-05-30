Финансы
Московский индустриальный банк получил 66,4 млрд рублей убыткаВедомости вчера в 09:51
Московский индустриальный банк в I квартале 2019 г. получил 66,4 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли в 678,5 млн руб. годом ранее, свидетельствует отчетность банка.
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Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Общество
Росреестр перечислил штрафы для дачников
Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой
В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская надела экстремальное мини
Певица показала ноги во всей красе. О том, что Любовь Успенская своими нарядами даст фору молодым, знают все ее поклонники.
Обновлено в 01:00
Футбол
Мохамед Салах: Кейн был лучшим бомбардиром АПЛ, пока не пришел я
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах прокомментировал борьбу с форвардом Тоттенхэма Гарри Кейном за звание лучшего бомбардира АПЛ.
Обновлено в 10:35
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Общество
1 июня в России отменят роуминг по стране
С 1 июня в России отменяет внутрисетевой роуминг на территории всей страны, включая Крым и Севастополь.
Обновлено в 04:38
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа
Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес в беседе с РИА Новости назвал убедительным заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о применении жестоких психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 10:21
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Политика
Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн
Со слов президента Украины Владимира Зеленского, Киев ведет "две войны" – с Россией и с коррупцией внутри страны, несущей угрозу прежде всего для экономики Украины, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Россия опровергла сообщения СМИ об отказе поставлять С-400 Ирану
Агентство Bloomberg сообщило накануне со ссылкой на российские источники, что Россия отказалась заключать контракт с Ираном на поставку С-400.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Родители скандально известного блогера Дианы Шурыгиной разводятся
Ситуация еще больше усложнилась после того, как на дне рождения продюсера Дианы Шурыгиной Наталья познакомилась с симпатичным фитнес-тренером Игорем Лепихиным.
Обновлено в 04:04
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
Должность вице-президента Союза машиностроителей России занял Анатолий Сердюков, сменив на этом посту бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе
Обновлено в 11:36
Политика
Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности.
Обновлено в 11:15
Авто
Стартовал прием заказов на недорогую Toyota Glanza
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости
Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.
Обновлено в 07:40
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Общество
Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей
Обновлено в 08:19
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок
Если верить источнику, в Galaxy Note 10 не будет 3,5-мм разъёма для наушников и аппаратных клавиш, вроде кнопки включения, Bixby и кнопок громкости.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено в 11:14
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%
Уровень одобрения россиянами работы президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3%, до 64,5%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его официальном сайте.
Обновлено в 07:25
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим выступили вместе на «Детской новой волне»
Сообщается, что детей пригласил выступить на конкурсе российский продюсер Игорь Крутой.
Обновлено в 01:08
Кино
СМИ сообщили об утверждении Роберта Паттинсона на роль Бэтмена
Компания Warner Bros утвердила актера Роберта Паттинсона на главную роль в фильме «Бэтмен» киновселенной DC.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43