Финансы

Московский индустриальный банк получил 66,4 млрд рублей убыткаВедомости 09:51

Московский индустриальный банк в I квартале 2019 г. получил 66,4 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли в 678,5 млн руб. годом ранее, свидетельствует отчетность банка.
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Альфа-Банк получил 22,7 млрд убытка по МСФО в I квартале

Банки.ру13:11

Альфа-банк получил в I квартале чистый убыток по МСФО против прибыли годом ранее

ПРАЙМ12:53

Убыток Московского индустриального банка составил более 66 млрд рублей

Rambler News Service10:22

Московский индустриальный банк получил 66,4 млрд рублей убытка

Ведомости09:51
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Армия и оружие

Bloomberg: Иран запрашивал у России С-400, но получил отказ

Обновлено в 12:11
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в стыковом матче за место в РПЛ

Ранее сообщалось, что «Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ.
Обновлено в 13:56
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Игры

Microsoft запустит Xbox Game Pass на ПК

Microsoft объявила, что подписка Game Pass станет доступной для пользователей ПК.
Обновлено в 10:34
Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Хоккей

«Торонто» обменял права на Фёдора Гордеева в «Миннесоту»

В Миннесоту отправились права на 20-летнего защитника Фёдора Гордеева, взамен канадский клуб получил право условного выбора в первом раунде.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение

Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации

В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Космос

Ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком "Бриз-М" должна вывести на орбиту спутник связи "Ямал-601", стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 13:43
Политика

МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов

Россия скоро освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков и представит это как собственное решение, не связанное с вердиктом Морского трибунала.
Обновлено в 05:28
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Общество

В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом

В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске

Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне

Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха. Обожатели оценили прекрасную физическую форму молодого человека.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Кошка в английском городке почти неделю дурачила спасателей

Обновлено в 12:03
Экономика

ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей

Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
Обновлено в 08:54
Политика

«Роскосмос» раскритиковал запрет США на использование российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 13:42
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Игры

GOG.com раздаёт Obduction

Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.
Обновлено в 12:10
Кино

Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочери Сергея Лазарева

Обновлено в 09:28
Общество

На Жигулевской ГЭС объяснили причины маловодья на Волге

К 12 мая 2019 года для обеспечения установленного Росводресурсами графика пропуска воды уровень Куйбышевского водохранилища был снижен до отметки 49,86 метра, после чего начался процесс заполнения водохранилища.
Обновлено в 09:43
Политика

Верховная рада озаботилась правами коренных народов России

В пояснительной записке к документу уточняется, что данным заявлением парламент желает привлечь внимание международного сообщества к «систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации» в целях усиления давления на Россию, чтобы государство прекратило допускать эти нарушения.
Обновлено в 07:52
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Спорт

Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках

Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
Обновлено в 13:40
Политика

В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что Владимир Зеленский может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:42
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