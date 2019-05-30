Финансы
Московский индустриальный банк получил 66,4 млрд рублей убыткаВедомости 09:51
Московский индустриальный банк в I квартале 2019 г. получил 66,4 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли в 678,5 млн руб. годом ранее, свидетельствует отчетность банка.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Общество
У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира
Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Футбол
Федор Чалов: «С Сан-Марино и Кипром хочется показать очень качественный футбол и как можно больше забить»
Форвард московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды на отборочном этапе Евро-2020.
Обновлено в 16:32
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Технологии
«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей
Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59
Футбол
Украина сыграла вничью с Нигерией, сборная США одолела Катар
В параллельной встрече сборная США обыграла Катар со счетом 1:0. По итогам трех туров в группе D сборная Украины обеспечила себе выход в стадию плей-офф турнира с первого места.
Обновлено в 16:24
Наука
К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков
В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Хоккей
НХЛ. «Торонто» может обменять Зайцева
В прошлом сезоне Зайцев набрал 14 (3+11) очков при полезности «+2» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 16:05
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Спорт
Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:57
Общество
На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер
Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
Гаджеты
Создан самый маленький в мире экран с плотностью 14 000 точек на дюйм
Для сравнения в iPhone XS плотность на дюйм составляет 458 точек.
Обновлено в 16:27
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Ксения Бородина отказалась от третьего ребенка
У себя в Instagram Бородина демонстрирует настоящую семейную идиллию, и поклонники то и дело заваливают ее вопросами о третьем ребенке.
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Бюджетный флагман Redmi K20 Pro может подорожать для Европы
В сети появилась информация о европейских ценах на только что представленные смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, которые могут появиться в международной продаже под названиями Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
Обновлено в 15:23
Гаджеты
Meizu презентовал смартфон Meizu 16Xs с тройной камерой
Обновлено в 10:45
Общество
Российских подростков захотели обязать проходить тест на наркотики
Генпрокуратура России предложила ввести обязательные тесты для подростков на предмет склонности к употреблению наркотиков.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Ученый рассказал о разработке Россией передовых комплексов дальней радиолокации
Российские специалисты разрабатывают самые передовые стратегические комплексы дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову
Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.
Обновлено в 06:12
Общество
В России предложили выплачивать отцовский капитал
В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Авто
В России прекратят продажи автомобилей Infiniti Q30 и QX30
Компания Infiniti объявила о прекращении продаж моделей Q30 и QX30.
Обновлено в 12:56
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж
Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49