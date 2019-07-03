Футбол

Московский «Спартак» представил новую форму на следующий сезонЭхо Москвы 08:05

Домашний комплект выполнен в красном цвете с белой полосой, выездной - белая форма с красной полосой.
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