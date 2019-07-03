Футбол
Московский «Спартак» представил новую форму на следующий сезонЭхо Москвы 08:05
Домашний комплект выполнен в красном цвете с белой полосой, выездной - белая форма с красной полосой.
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Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика
Главой Европарламента стал Давид Сассоли
Итальянский социалист Давид Сассоли избран новым председателем Европарламента.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате
В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:23
Политика
Грузинские националисты напали на российских туристов
Напавшие на автомобиль люди выкрикивали оскорбительные фразы в адрес российских туристов, и наклеили на авто несколько наклеек.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
Футболист Кокорин начал проходить курс реабилитации
Скандально известный спортсмен Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из медицинских центров в Москве.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста Гаджиева
Верховный суд Дагестана оставил в силе арест обвиняемого в пособничестве терроризму журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 09:50
Энергетика
«Газпром» подписал пятилетний контракт на покупку газа у Туркмении
Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Ранее замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский сообщал, что Россия и Туркмения обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа, поставки по которому могут начаться со второго полугодия 2019 года.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов перестали скрывать роман
Мария Ивакова и Никита Ефремов вместе появились на мероприятии по случаю свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.
Обновлено в 09:24
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Футбол
«Балтика» расторгла контракт с Дядюном
«Балтика» и нападающий Владимир Дядюн расторгли контракт по соглашению сторон.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Ученые назвали пищевые привычки, которые сокращают жизнь
Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Российский депутат избил полицейского лопатой
Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:01
Кино
Умер режиссер-документалист Василий Панин
Обновлено в 08:53
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Наука
Покушение на сон: можно ли спать меньше без вреда для здоровья
Наполеон I Бонапарт (1769 – 1821 годы) спал около 4 часов в сутки Кстати о циркадных ритмах нашего организма.
Обновлено вчера в 08:45
Наука
Ученным впервые удалось удалить клетки ВИЧ из ДНК мышей
Исследователи из двух американских медицинских университетов использовали технологию редактирования генома совместно с препаратом для подавления вируса.
Обновлено в 00:32
Гаджеты
Бренд Honor вышел в лидеры на российском рынке смартфонов
Обновлено в 09:02
Происшествия
При пожаре на секретной подлодке погиб брянский моряк
Дмитрий Соловьев, уроженец города Почепа Брянской области, погиб при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщает телеканал "Городской".
Обновлено в 07:18
Авто
Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 6%
По данным пресс-службы Volkswagen, хитом марки на рынке России остается модель Polo – на ней в июне остановили свой выбор 5 415 россиян (+2,8%).
Обновлено в 08:31