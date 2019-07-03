Футбол

Московский «Спартак» представил новую форму на следующий сезонЭхо Москвы 08:05

Домашний комплект выполнен в красном цвете с белой полосой, выездной - белая форма с красной полосой.
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«Спартак» представил новую форму на следующий сезон (фото)

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В «Спартаке» прокомментировали новый статус Ломовицкого в команде

Евро-футбол.ру09:43

«Спартак» в сезоне-2019/20 сыграет в форме из переработанного пластика

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Спорт-Экспресс08:30

«Спартак» представил форму на сезон-2019/20

Sport24.ru05:26

«Спартак» представил новую форму. Она с полосой

Sports.ru05:50

Джикия: рад возвращению полосы на форме «Спартака»

Чемпионат06:29
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Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика

Главой Европарламента стал Давид Сассоли

Итальянский социалист Давид Сассоли избран новым председателем Европарламента.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате

В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Обновлено в 06:25
Политика

Грузинские националисты напали на российских туристов

Напавшие на автомобиль люди выкрикивали оскорбительные фразы в адрес российских туристов, и наклеили на авто несколько наклеек.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков

Обновлено в 06:53
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия

Футболист Кокорин начал проходить курс реабилитации

Скандально известный спортсмен Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из медицинских центров в Москве.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Верховный суд Дагестана оставил под арестом журналиста Гаджиева

Верховный суд Дагестана оставил в силе арест обвиняемого в пособничестве терроризму журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 09:50
Энергетика

«Газпром» подписал пятилетний контракт на покупку газа у Туркмении

Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м. Ранее замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский сообщал, что Россия и Туркмения обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа, поставки по которому могут начаться со второго полугодия 2019 года.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

Мария Ивакова и Никита Ефремов перестали скрывать роман

Мария Ивакова и Никита Ефремов вместе появились на мероприятии по случаю свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.
Обновлено в 09:24
Политика

В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Политика

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:00
Футбол

«Балтика» расторгла контракт с Дядюном

«Балтика» и нападающий Владимир Дядюн расторгли контракт по соглашению сторон.
Обновлено в 07:08
Здоровье

Ученые назвали пищевые привычки, которые сокращают жизнь

Ученые составили список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Российский депутат избил полицейского лопатой

Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:01
Кино

Умер режиссер-документалист Василий Панин

Обновлено в 08:53
Политика

Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе

По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Наука

Покушение на сон: можно ли спать меньше без вреда для здоровья

Наполеон I Бонапарт (1769 – 1821 годы) спал около 4 часов в сутки Кстати о циркадных ритмах нашего организма.
Обновлено вчера в 08:45
Наука

Ученным впервые удалось удалить клетки ВИЧ из ДНК мышей

Исследователи из двух американских медицинских университетов использовали технологию редактирования генома совместно с препаратом для подавления вируса.
Обновлено в 00:32
Гаджеты

Бренд Honor вышел в лидеры на российском рынке смартфонов

Обновлено в 09:02
Происшествия

При пожаре на секретной подлодке погиб брянский моряк

Дмитрий Соловьев, уроженец города Почепа Брянской области, погиб при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщает телеканал "Городской".
Обновлено в 07:18
Транспорт

Открыто движение по новому участку дороги М11 от Клина до Твери

Обновлено в 07:06
Авто

Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 6%

По данным пресс-службы Volkswagen, хитом марки на рынке России остается модель Polo – на ней в июне остановили свой выбор 5 415 россиян (+2,8%).
Обновлено в 08:31
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