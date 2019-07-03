Футбол
Московский «Спартак» представил новую форму на следующий сезонЭхо Москвы 08:05
Домашний комплект выполнен в красном цвете с белой полосой, выездной - белая форма с красной полосой.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Футбол
«Спартак» крупно обыграл «Дьёр» в товарищеском матче
Московский «Спартак» добился победы над венгерским «Дьёром» в товарищеском матче.
Обновлено в 14:03
Футбол
«Реал» сделал «Манчестер Юнайтед» щедрое предложение насчет Погба
По информации итальянского издания Tuttosport, «Реал» активизировал переговоры по покупке полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 11:51
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 12:32
Общество
Жена Новосельцева требует с него алименты
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Хоккей
Главный тренер «Локомотива» Мактавиш прибыл в Ярославль
Главный тренер ярославского «Локомотива» Крейг Мактавиш приехал в Ярославль.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Политика
Китай сделал представление Британии из-за заявлений МИД о Гонконге
Китай сделал представление Великобритании из-за заявлений министерства иностранных дел страны о Гонконге, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 06:23
Общество
В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков
Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено в 13:56
Происшествия
Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина
Обновлено в 13:54
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:13
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли снова госпитализировали
По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Джоли начались после развода с Брэдом Питтом. Поклонники опасаются за здоровье актрисы.
Обновлено в 02:14
Политика
Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию
Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
Обновлено в 12:03
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Космос
В головном институте «Роскосмоса» создадут новое конструкторское бюро
Как пишет газета «Известия» 3 июля, бюро будет разрабатывать многоразовые ракеты.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД
На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
«Калашников» завершил испытания беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет»
По словам главного конструктора компании ZALA AERO (входит в концерн госкорпорации «Ростех») Александра Захарова, специалисты проверили работу беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет».
Обновлено в 09:44
Футбол
Хет-трик Дарфалу не спас «Витесс» Слуцкого от поражения
Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе клуба из Арнема хет-триком отметился Уссама Дарфалу.
Обновлено в 13:09
Транспорт
Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав России предлагает ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:02
Авто
На аукцион выставили уникальную BMW E28 с правым рулем
На сайте аукциона Baron появился лот с 33-летней BMW M5 в кузове E28.
Обновлено в 11:44
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Политика
Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате
В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:23