Футбол

«Урал» уступил «Локомотиву» в финале Кубка РоссииТагилСити.ру вчера в 23:09

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
ФК «Урал» не смог завоевать Кубок России и лишился возможности участвовать в матчах еврокубка. В финале Кубка России «Урал» уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. В первом тайме «Локомотив» смотрелся уверенно и реализовывал хорошие атаки.
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