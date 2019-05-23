Футбол
«Урал» уступил «Локомотиву» в финале Кубка РоссииТагилСити.ру вчера в 23:09
Дмитрий Баринов
|27′
Дмитрий Баринов
|40′
|56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
|59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
|67′
|83′
Михаил Меркулов
|84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
|87′
Роман Емельянов
Гильерме
|90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
|90′+4′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
7
Крыховяк
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
23
Тарасов
4
Фернандеш
59
Миранчук
21
Кварацхелия
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
14
Бавин
27
Меркулов
11
Ильин
13
Бумаль
21
Араторе
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
ФК «Урал» не смог завоевать Кубок России и лишился возможности участвовать в матчах еврокубка. В финале Кубка России «Урал» уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. В первом тайме «Локомотив» смотрелся уверенно и реализовывал хорошие атаки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Локомотив» обыграл «Урал» и взял Кубок России в десятый раз в своей истории
Территория.Самаравчера в 13:27
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Происшествия
В ДТП в Италии погибла россиянка
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Общество
Стало известно о звонках Скрипаля родным после отравления
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который в марте прошлого года вместе со своей дочерью Юлией был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, после инцидента звонил родственникам в Россию.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Подмосковье мужчина пытался продать восьмиклассниц в секс-рабство
В Лобне Московской области полиция задержала мужчину, который пытался продать двух восьмиклассниц в сексуальное рабство.
Обновлено в 04:12
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
СМИ назвали дату подписания контракта Гвардиолы с «Ювентусом»
Обновлено в 06:20
Культура
Розенбаум предупредил об «угрозе национальной безопасности»
Заслуженный артист России Александр Розенбаум заявил, что все более частое использование иностранных слов в русской речи подрывает национальную безопасность.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Дагестанец украл электричества на 4,5 млн для майнинга криптовалют
"Пиратскую" майнинг-ферму нашли сотрудники полиции и управления ФСБ по Дагестану.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Сжёгшего заживо двоих детей и 17-летнюю беременную осудят на Дону
Ранее «Регион online» сообщал, что житель Ростовской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве 5-летнего ребенка.
Обновлено в 05:01
Общество
«Яндекс» запустит сервис «облачных ресторанов» в Москве и Петербурге
Компания «Яндекс» планирует запустить летом 2019 года новый сервис — сеть «облачных ресторанов» в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал представитель компании на ежегодной конференции Yet another Conference (YAC), передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:01
Политика
На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 07:21
Политика
Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
В Кремле не будут вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:26
Политика
В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым
В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку
Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе Мединского в Москве за 200 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией рассказал о пентхаусе семьи министра культуры Владимира Мединского в Москве.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Влад Топалов сделал неожиданное признание
Обновлено в 06:37
Наука
В Канаде обнаружены остатки грибов протерозойской эры
Исследователи из Франции, Канады и Бельгии обнаружили в Канадском арктическом архипелаге окаменелые остатки грибов возрастом от 890 миллионов до 1,01 миллиарда лет.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
В Сети опубликовали видео крушения истребителя F-16 ВВС США в Южной Калифорнии, на котором запечатлен момент катапультирования пилота.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева столкнулась с мошенницей
Обновлено в 07:15
Авто
Глава Ford Sollers назначен гендиректором УАЗа
Глава совместного предприятия Ford-Sollers Адиль Ширинов сменил на посту генерального директора Ульяновского автомобильного завода Вадима Швецова, который также является гендиректором ПАО «Соллерс», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:30
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых iPhone
Младшая модель выйдет с двойной камерой, в то время как iPhone 11 и Max 11 впервые получат тройную основную камеру.
Обновлено в 05:46
Общество
Налоговая разыскивает Егора Крида из-за долгов
Обновлено в 06:10
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32