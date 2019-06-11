Баскетбол
Московский ЦСКА выиграл Единую баскетбольную лигу ВТБВечерняя Москва 16:54
Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу в финальном матче баскетбольной Единой лиги ВТБ над подмосковными «Химками» и стал победителем турнира.
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Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
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Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера
Обновлено в 01:34
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Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
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Численность безработных в России превысила 650 тыс.человек
Количество безработных граждан России на 1 января 2019 года составило 693,2 тыс. человек, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2018 год, опубликованном в «Российской газете».
Обновлено в 19:30
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Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян
Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
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В прошедшую неделю в Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов в рыболовных орудиях и пластиковом мусоре.
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Пресс-служба УЕФА подвела итоги голосования, в рамках которого технические наблюдатели организации выбирали самый красивый гол Лиги наций.
Обновлено в 09:15
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Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
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В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
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Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
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Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
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Авто
В России сделали самый крутой вездеход в мире
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Обновлено в 15:40
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
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