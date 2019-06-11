Московский ЦСКА выиграл Единую баскетбольную лигу ВТБВечерняя Москва 16:54

Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу в финальном матче баскетбольной Единой лиги ВТБ над подмосковными «Химками» и стал победителем турнира.

Происшествия Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Космос Глава NASA не приедет на Байконур во время запуска «Союза» в июле Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур 20 июля, когда пройдёт запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.

Политика Молдавские демократы предложили России тайную сделку Москва рекомендовала президенту и Партии социалистов не соглашаться ни на какие тайные сделки, кто бы их ни предлагал.

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Общество Ипотека под 1%: американская мечта исполнится у жителей Белгородчины Получить кредит смогут молодые белгородцы, которые живут на территории области не менее года, имеют профессию и постоянный доход, а также не участвовавшие в процедуре банкротства.

Общество 10 управляющих компаний задолжали за тепло более 100 млн рублей В УСТЭК назвали управляющие компании, которые задолжали ресурсоснабжающей организации большие суммы за тепло.

Общество Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.

Общество Численность безработных в России превысила 650 тыс.человек Количество безработных граждан России на 1 января 2019 года составило 693,2 тыс. человек, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2018 год, опубликованном в «Российской газете».

Экономика Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Общество В Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов В прошедшую неделю в Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов в рыболовных орудиях и пластиковом мусоре.

Шоу-бизнес Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.

Футбол Роналду забил три самых красивых гола Лиги наций Пресс-служба УЕФА подвела итоги голосования, в рамках которого технические наблюдатели организации выбирали самый красивый гол Лиги наций.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.

Экономика Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Политика Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.

Авто В России сделали самый крутой вездеход в мире Каждый год в России появляются все новые вездеходы. Как правило, на агрегатах УАЗ и ГАЗ.