Баскетбол

Московский ЦСКА выиграл Единую баскетбольную лигу ВТБВечерняя Москва 16:54

Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу в финальном матче баскетбольной Единой лиги ВТБ над подмосковными «Химками» и стал победителем турнира.
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ЦСКА — «Химки» — 80:62. Видеообзор решающего матча финальной серии Единой лиги ВТБ

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