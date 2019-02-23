Футбол
Московский ЦСКА обыграл «Уфу» в товарищеском матчеРИАМО 12:25
Столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1 в последнем товарищеском матче перед возобновлением чемпионата России, сообщает в субботу Газета.ru.
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Политика
Грузовик с гуманитарной помощью на границе Венесуэлы сожгли
Обновлено в 14:40
Происшествия
На юге США потерпел разбился грузовой Boeing
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении
Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Происшествия
На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль
В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Единоборства
Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию
Российский боец смешанного стиля (MMA) Рустем Хабилов проиграл бразильцу Диего Феррейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Праге, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:25
Кино
Умер режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен
Обновлено в 14:57
Спорт
Никитина впервые в истории России выиграла Кубок мира по скелетону
Елена Никитина стала первой в истории россиянкой, выигравшей Кубок мира по скелетону.
Обновлено в 16:13
Политика
Участница украинского отбора на «Евровидение» хочет сменить гражданство
Юлия Юрина, солистка группы YUKO, которая вышла в финал украинского национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019", заявила, что хочет получить украинское гражданство и готова отказаться от российского паспорта.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса»
Как отмечает издание, российская «торпеда апокалипсиса» слишком медленная и шумная, чтобы использоваться в качестве оружия первого удара.
Обновлено в 12:48
Политика
В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских".
Обновлено в 13:35
Происшествия
В День защитника Отечества трое мужчин погибли под колесами поездов
В День защитника Отечества в Москве и Подмосковье погибли трое мужчин. Все они попали под колеса поездов.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Политика
Дюжев отреагировал на слова Серебрякова о России
Российский актёр Дмитрий Дюжев прокомментировал заявление Алексея Серебрякова о том, что Россия «разжигала войны» в ряде стран.
Обновлено в 15:02
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»
Обновлено в 12:08
Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Арестовали обвиняемого в сексуальном насилии музыканта Ар Келли
Чикагская полиция задержала американского музыканта и продюсера Ар Келли, которого до этого суд округа Кук в штате Иллинойс обвинил в 10 случаях сексуального насилия, передает Sky News.
Обновлено в 01:07
Спорт
Драчёв: ребята выглядели вялыми, но это пройдёт
Ребята выглядели уставшими и вялыми, но это всё пройдёт.
Обновлено в 05:01
Спорт
Лыжник Большунов стал вторым в скиатлоне на чемпионате мира
Россиянин Александр Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.
Обновлено в 07:43
Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам $100 млн долгов
В январе 2012 года Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил, что 6,8 тыс. гражданам страны будут прощены долги на общую сумму в $540 млн.
Обновлено в 15:08
Авто
В Сети появились фото новой Lada Vesta FL
Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Политика
Британский министр назвал Словению вассалом СССР
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, прибывший с официальным визитом в Словению, заявил, что бывшая югославская республика на протяжении долгого времени была «советским вассальным государством», сообщает 23 февраля The Guardian.
Обновлено в 12:38
Общество
Пиарщица экс-участницы Comedy Woman «оправдалась» за ее шутку про Карбышева
Обновлено в 11:07
Происшествия
47 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протестах во Франции
Порядка 47 тысяч человек приняли участие в акциях движения «желтых жилетов» во Франции в субботу, 23 февраля.
Обновлено в 15:13
Культура
Стендап-комика и актера Броди Стивенс нашли мертвым в собственном доме
Актера Броди Стивенса нашли мертвым в собственном доме. Мужчина скончался на 49 году жизни.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Хабаровске врачи оставили женщину рожать ребенка на полу роддома
В Хабаровске врачи оставили 35-летнюю женщину самостоятельно рожать на полу роддома.
Обновлено в 13:06
Общество
Полуголые феминистки устроили акцию у военкомата в Петербурге
В Санкт-Петербурге полуголые феминистки устроили акцию протеста у военкомата. О случившемся рассказали пользователи Twitter.
Обновлено в 10:22