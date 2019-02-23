Футбол

Московский ЦСКА обыграл «Уфу» в товарищеском матчеРИАМО 12:25

«ЦСКА переиграл «Уфу» в товарищеском матче, который стал последним на заключительных сборах перед возобновлением РПЛ», – говорится в сообщении. В составе команды-победителей отличились Федор Чалов и Такума Нисимура. У клуба из столицы Башкирии мяч забил Вячеслав Кротов.
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«Отличная первая победа!» Н’Диайе дебютировал в составе ЦСКА

Sport24.ru14:02

Гол Насимуры принес ЦСКА победу над «Уфой» в товарищеском матче

Газета.Ru11:52

Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Уфу», Дивеев дебютировал за москвичей

Бомбардир.ру11:44

«Хороший дебют». Н’Диайе - о первом матче за ЦСКА

Спорт-Экспресс14:12

Нисимура принес ЦСКА победу над «Уфой»

Матч ТВ11:46

ЦСКА — «Уфа» — 2:1, 23 февраля 2019, товарищеский матч, дебют Дивеева

Чемпионат11:48

ЦСКА в концовке вырвал победу в товарищеском матче с «Уфой»

Советский спорт11:46
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Политика

Венесуэла разрывает дипотношения с Колумбией

Обновлено в 14:09
Кино

Режиссер «Поющих под дождем» Стэнли Донен скончался

Самыми известными работами «короля голливудских мюзиклов» Стэнли Донена стала картина «Поющие под дождем» 1952 года, совместная экранизация с Джином Келли «Увольнение в город», «Забавная мордашка» с Одри Хепберн, «Арабеска» с Софи Лорен.
Обновлено в 14:04
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»

"Барселона" одержала победу над "Севильей" в матче 25-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:08
Спорт

Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки чиновников

В Раубичах из-за ошибки Союза биатлонистов России (СБР) не смог выступить лидер национальной команды Александр Логинов.
Обновлено в 08:10
Спорт

Скелетонистка Никитина выиграла Кубок мира

Российская скелетонистка Елена Никитина заняла первое место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, передает ТАСС.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов»

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Обновлено в 09:41
Политика

Собравшаяся на «Евровидение» солистка YUKO Юрина готова отказаться от российского гражданства ради Украины

Солистка группы YUKO Юлия Юрина, являющаяся гражданкой России и пытающаяся пробиться через украинский национальный отбор на "Евровидение", не против получить украинский паспорт, передает "Российский Диалог".
Обновлено в 13:57
Политика

В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских".
Обновлено в 13:35
Авто

В Сети появились фото новой Lada Vesta FL

Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».
Обновлено в 11:59
Политика

Дюжев прокомментировал обвинения Серебрякова в адрес России

Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал Пятому каналу заявление своего коллеги Алексея Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран.
Обновлено в 13:36
Происшествия

На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Политика

Британский министр назвал Словению вассалом СССР

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, прибывший с официальным визитом в Словению, заявил, что бывшая югославская республика на протяжении долгого времени была «советским вассальным государством», сообщает 23 февраля The Guardian.
Обновлено в 12:38
Спорт

Медведева выиграла Кубок России и может поехать на чемпионат мира

Обновлено в 14:15
Спорт

Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне

В австрийском Зефельде продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Альпах нашли тела двух иностранцев

Обновлено в 13:14
Общество

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Армия и оружие

Поезд с военными трофеями из Сирии отправился в тур по России

Демонстрация военных трофеев будет проходить в поезде, который уже отправился в турне по городам России, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:34
Экономика

Социальные пенсии планируют проиндексировать на 2%

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Единоборства

Боец UFC Хабилов проиграл решением судей и прервал победную серию

Российский боец смешанного стиля (MMA) Рустем Хабилов проиграл бразильцу Диего Феррейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Праге, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:25
Политика

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено вчера в 06:37
Футбол

«Кристал Пэлас» разгромил «Лестер» благодаря дублю Заа

"Кристал Пэлас" с разгромным счетом обыграл "Лестер" в матче 27-го тура чемпионата Англии (4:1). Дублем отметился форвард Вильфрид Заа.
Обновлено в 14:30
Общество

В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин

По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35
Культура

Вассерман прокомментировал слова Серебрякова о России

Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал RT заявление актёра Алексея Серебрякова, который обвинил Россию в «развязывании войн».
Обновлено в 12:40
Общество

Беременной Меган Маркл грозит смертельная опасность

Обновлено в 13:05
Транспорт

Метро «Каховская» закроют на два года

Станцию московского метрополитена «Каховская» одноименной линии метро в ближайшие месяцы закроют на реконструкцию до 2021 года для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
Обновлено в 07:13
Музыка

Дима Билан получил двойной перелом ноги

Певец Дмитрий Билан не стал отменять концерты из-за перелома ноги. Выступление состоялось в Санкт-Петербурге, несмотря на протесты врачей.
Обновлено в 11:32
Культура

В выступлениях участниц Comedy Woman усмотрели оправдание фашизма

В шутках участниц комедийного телешоу Comedy Woman содержатся оправдание фашизма, а также намеки на темы «ниже пояса».
Обновлено в 06:30
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