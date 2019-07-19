Футбол

Московский ЦСКА нацелен на покупку Дурадо, сообщили в БразилииЭкономика сегодня вчера в 19:22

3 фото
Столичный футбольный клуб ЦСКА может в ближайшее время пополнить состав полузащитником Родриго Дурадо, который сейчас выступает за бразильский «Интернасьональ». О том, что Дурадо может продолжить карьеру в России сообщило бразильское издание Minha Torcida.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Эвертон» предложил 40 миллионов евро за 17-летнего бразильца

Спорт-Экспресс00:39

ЦСКА всё ещё интересуется Дурадо, «Интернасьональ» требует за игрока € 10 млн

Чемпионатвчера в 17:40

В Бразилии сообщили о желании ЦСКА подписать полузащитника Дурадо

Матч ТВвчера в 18:04

В Бразилии сообщили о желании ЦСКА подписать полузащитника Дурадо

Sportbox.RUвчера в 18:04

ЦСКА и «Галатасарай» заинтересованы в переходе полузащитника «Интернасьонала»

Советский спортвчера в 17:56

СМИ: ЦСКА по-прежнему нацелен на хавбека бразильского «Интернасьоналя»

ProstoProSportвчера в 18:30

СМИ: Полузащитник Доурадо все еще может перейти в ЦСКА

Bobsoccerвчера в 17:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:03, Вашингтон
Культура

После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Обновлено вчера в 19:28
Культура

Умер итальянский писатель и режиссер Лучано Де Крешенцо

Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек

Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП

Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Поджигатель японской аниме-студии раскрыл свой мотив

Мужчина, устроивший поджог в студии по производству аниме Kyoto Animation в японском городе Киото, раскрыл мотив своего поступка.
Обновлено вчера в 23:47
Авто

Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath

Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.
Обновлено 17 июля в 17:22
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение о будущем России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину подготовить стратегию по интеграции к 20-летию Союзного договора.
Обновлено вчера в 09:40
Наука

Трехчастичные столкновения охладят и очистят бозе-конденсат

Физики из США и Великобритании теоретически показали, что трехчастичные столкновения могут охлаждать трехмерный бозе-конденсат и повышать степень его вырождения, если характерный радиус взаимодействия частиц будет ниже определенного порога.
Обновлено 17 июля в 11:00
Армия и оружие

Украина приобретет у Польши списанные ракетные катера, сообщают СМИ

Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров советского проекта 1241РЭ.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»

Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

На мать тяжелобольного ребенка не заведут дело за покупку лекарства

Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие

НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет

В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 15:30
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Макаров» и комплекс «Утес» провели учебные стрельбы

Обновлено вчера в 22:21
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании «Лидер»

На Колыме без вести пропал директор горнодобывающей компании "Лидер", 31-летний Дутчак Сергей Сергеевич.
Обновлено в 00:35
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

В Свердловской области в многоквартирном доме произошел взрыв газа

Обновлено в 00:47
Общество

Украинка пожаловалась на трудности работы в Польше

Преподаватель с Украины назвала условия работы соотечественников в Польше крайне тяжёлыми.
Обновлено в 00:21
Экономика

В аэропорту Красноярска реконструируют магистральную рулёжную дорожку

Обновлено вчера в 23:48
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено вчера в 11:15
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол

Клопп не намерен в ближайшее время продлевать контракт с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его не заботит вопрос продления контракта с клубом.
Обновлено вчера в 22:25
Путешествия

На Кубани туристов начали штрафовать за неуплату курортного сбора

Обновлено вчера в 15:08
Главное