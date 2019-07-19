Футбол
Московский ЦСКА нацелен на покупку Дурадо, сообщили в БразилииЭкономика сегодня вчера в 19:22
Столичный футбольный клуб ЦСКА может в ближайшее время пополнить состав полузащитником Родриго Дурадо, который сейчас выступает за бразильский «Интернасьональ». О том, что Дурадо может продолжить карьеру в России сообщило бразильское издание Minha Torcida.
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«Интернасионал» за 10 миллионов евро согласен продать Дурадо, которым интересуется ЦСКА
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