Футбол

Московский ЦСКА нацелен на покупку Дурадо, сообщили в БразилииЭкономика сегодня вчера в 19:22

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Столичный футбольный клуб ЦСКА может в ближайшее время пополнить состав полузащитником Родриго Дурадо, который сейчас выступает за бразильский «Интернасьональ». О том, что Дурадо может продолжить карьеру в России сообщило бразильское издание Minha Torcida.
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