Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку ГолуноваРИА Новости 03:08

Власти Москвы призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова

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