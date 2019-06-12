Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку ГолуноваРИА Новости 03:08

Власти Москвы призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

с чего всё началось

Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном.

Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.

Шоу-бизнес Алена Водонаева назвала причину развода с мужем Накануне в эфире «Русского радио» Алена Водонаева впервые откровенно прокомментировала развод с супругом.

Политика Самонкин назвал абсурдным незаконный митинг «в поддержку» Голунова Публицист Юрий Самонкин считает провокацией идею либеральной общественности провести несанкционированный митинг за освобождение журналиста Ивана Голунова в Москве в День России 12 июня, ведь власти города согласовали мероприятие на 16 июня.

Происшествия В Египте автомобильная авария привела к гибели четырнадцати человек В пригороде Каира столкновение грузовика и двух автобусов привело к массовой гибели людей, сообщает 12 июня издание «Youm7».

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Продажи нового Mitsubishi ASX начнутся уже в сентябре Известно, что покупателям предложат две комплектации новинки - Design и Dynamic. Прайсы для них станут известны ближе к старту продаж.

Здоровье Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.

Политика Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.

Политика В правительстве сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева "Действительно, был зафиксирован взлом страницы. Сейчас контроль над аккаунтом восстановлен", - сообщили в пресс-службе.

Происшествия Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому Бывшего гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.

Спорт Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за травмы Директор велокоманды INEOS Дейв Брэйлсфорд сообщил, что четырёхкратный победитель «Тур де Франс» британец Крис Фрум не выступит в гонке 2019 года из-за травмы.

Политика Журналист сфотографировал «секретное» соглашение США и Мексики Репортер Washington Post сфотографировал и частично расшифровал документ, заключенный между США и Мексикой.

Происшествия Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.

Футбол Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020 Продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) стартовала в среду, 12 июня.

Политика Зеленский 18 июня встретится с Меркель и Штайнмайером В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель, который состоялся 4 и 5 июня, Зеленский встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Технологии Telegram сообщил о сбое из-за хакерской атаки Telegram предупредил пользователей о проблемах в работе мессенджера в связи с DDoS-атакой. Об этом сообщается в твиттере компании.

Футбол Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Происшествия Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале Полиция проводит проверку по факту того, что двое детей в Серове подожгли венки и устроили пожар у Вечного огня, сообщил "Интерфаксу" в среду руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Экономика Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.

Происшествия Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».

Политика Соболь променяла празднование Дня России на оппозиционную «сходку» в Бонне Кандидат в Мосгордуму, проигнорировав празднование Дня России, полетела в немецкий Бонн, где состоится одна из крупнейших оппозиционных «сходок» – торжественная церемония вручения премии Бориса Немцова.

Происшествия В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.