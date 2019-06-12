Общество
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку ГолуноваРИА Новости 03:08
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном.
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с чего всё началось
Власти Москвы призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.РИА Новости03:08
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Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
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По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
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Продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) стартовала в среду, 12 июня.
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Технологии
Telegram сообщил о сбое из-за хакерской атаки
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Общество
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Происшествия
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Полиция проводит проверку по факту того, что двое детей в Серове подожгли венки и устроили пожар у Вечного огня, сообщил "Интерфаксу" в среду руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
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Политика
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Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Афганистан занял первое место в списке самых опасных стран мира по итогам 2018 года согласно исследованию Института экономики и мира (IEP).
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