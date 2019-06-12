Общество

Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку ГолуноваРИА Новости 03:08

Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном.
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Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова

Власти Москвы призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
РИА Новости03:08

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Власти Москвы призвали не участвовать в несогласованной акции в поддержку Голунова

Москва 2403:18

В мэрии попросили воздержаться от участия в несогласованной акции 12 июня

РБК03:48

Власти Москвы предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова

Интерфакс03:27

Правительство Москвы призвало не участвовать в несанкционированной акции в поддержку Голунова

Вечерняя Москва03:57

Московские власти призвали воздержаться от участия в акции в поддержку Голунова

ТАСС03:12

Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова

РИА Новости03:08

Власти Москвы призывают отказаться от участия в несогласованной акции в поддержку Голунова

Говорит Москва03:00
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Политика

Умер российский посол в Сенегале

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
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Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве

Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
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Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
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От находящегося без сознания Бари Алибасова сбежал любимый кот

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Медик рассказал об опасности мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
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Фьюри назвал Кличко «жалким неудачником»

Обновлено в 03:32
Политика

В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов

В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Футбол

Пьянич сообщил, что не хочет покидать «Ювентус»

Обновлено в 04:57
Футбол

Россия — Кипр 1:0

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

В Туле открылся фестиваль «Автострада»

12 июня традиционно стартовал фестиваль "Автострада" в Туле. Посмотреть на автомобили можно на площади Ленина и в Тульском кремле.
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Шоу-бизнес

Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом

Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
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Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций

Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.
Обновлено в 06:28
Общество

В аэропорту Симферополя празднуют присвоение имени Айвазовского

Впервые Аманда Роджерс прилетела в Крым в 2017 году на праздник в честь 200-летия со дня рождения Айвазовского.
Обновлено в 05:16
Политика

Премьер Японии вылетел в Иран для встречи с президентом Роухани

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился с визитом в Иран, где встретится с президентом ИРИ Хасаном Роухани и верховным лидером республики Али Хаменеи.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
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Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
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Армия и оружие

Украинский военкор сообщил об опасном приближении 24-й бригады ВСУ к Донецку

7 мая командование ДНР рассказало о позорном послужном списке нового командующего ВСУ в Донбассе.
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Космос

Совет РАН по космосу призвал начать работы по проекту «Венера-Д»

Совет Российской академии наук по космосу призвал Роскосмос начать опытно-конструкторские работы по проекту автоматической межпланетной станции «Венера-Д».
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56
Интернет

Facebook намерен платить пользователям за участие в исследованиях

Установившим Study компания намерена заплатить за участие в исследовании, сообщает ТАСС. Сумма вознаграждения не уточняется.
Обновлено в 06:27
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Комиссар Совета Европы проверит соблюдение прав человека в Крыму

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетит Крым с 7 по 11 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 11:14
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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