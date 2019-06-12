Общество
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку ГолуноваРИА Новости 03:08
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном.
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с чего всё началось
Власти Москвы призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.РИА Новости03:08
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Политика
Умер российский посол в Сенегале
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Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
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Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
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Медик рассказал об опасности мороженого в жару
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Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
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Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
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Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Единоборства
Фьюри назвал Кличко «жалким неудачником»
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Политика
В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов
В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Футбол
Пьянич сообщил, что не хочет покидать «Ювентус»
Обновлено в 04:57
Футбол
Россия — Кипр 1:0
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Обновлено вчера в 13:46
Общество
В Туле открылся фестиваль «Автострада»
12 июня традиционно стартовал фестиваль "Автострада" в Туле. Посмотреть на автомобили можно на площади Ленина и в Тульском кремле.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом
Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
Обновлено в 01:47
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций
Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.
Обновлено в 06:28
Общество
В аэропорту Симферополя празднуют присвоение имени Айвазовского
Впервые Аманда Роджерс прилетела в Крым в 2017 году на праздник в честь 200-летия со дня рождения Айвазовского.
Обновлено в 05:16
Политика
Премьер Японии вылетел в Иран для встречи с президентом Роухани
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился с визитом в Иран, где встретится с президентом ИРИ Хасаном Роухани и верховным лидером республики Али Хаменеи.
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Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
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Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Украинский военкор сообщил об опасном приближении 24-й бригады ВСУ к Донецку
7 мая командование ДНР рассказало о позорном послужном списке нового командующего ВСУ в Донбассе.
Обновлено в 06:36
Космос
Совет РАН по космосу призвал начать работы по проекту «Венера-Д»
Совет Российской академии наук по космосу призвал Роскосмос начать опытно-конструкторские работы по проекту автоматической межпланетной станции «Венера-Д».
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56
Интернет
Facebook намерен платить пользователям за участие в исследованиях
Установившим Study компания намерена заплатить за участие в исследовании, сообщает ТАСС. Сумма вознаграждения не уточняется.
Обновлено в 06:27
Политика
Комиссар Совета Европы проверит соблюдение прав человека в Крыму
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетит Крым с 7 по 11 октября 2019 года.
Обновлено вчера в 11:14