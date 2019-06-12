Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку ГолуноваРИА Новости 03:08

Власти Москвы призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

с чего всё началось

Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном.

Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова

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