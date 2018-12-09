В ноябре цены на квартиры в новых домах подогревает спрос Ноябрьский рост цен в московских новостройках можно было бы назвать статистическим, так как он измеряется в единицах процентов, если бы не ажиотажный спрос.

с чего всё началось

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