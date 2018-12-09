Недвижимость

Московские новостройки продолжают дорожать
Коммерсантъ
07:00

По данным компании «Метриум», спрос на новостройки вырос на 47% (с января по сентябрь), а на жилье на вторичном рынке — на 25%.
Коммерсантъ07:00
с чего всё началось

Московские новостройки продолжают дорожать

В ноябре цены на квартиры в новых домах подогревает спрос Ноябрьский рост цен в московских новостройках можно было бы назвать статистическим, так как он измеряется в единицах процентов, если бы не ажиотажный спрос.
Коммерсантъ07:00

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В Москве продолжают дорожать новостройки

NewInform13:35

Столичные новостройки продолжают дорожать

РИАМО12:47

Жилье в новостройках Москвы вновь подорожало

Molnet.ru09:22

В Москве подорожали квартиры в новостройках

ФАН08:29

Цены на жилье в московских новостройках продолжают расти – исследование

АБН07:54

Жилье в новостройках Москвы вновь подорожало

Экономика сегодня07:27

Московские новостройки продолжают дорожать

Коммерсантъ07:00
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Недвижимость

Мутко введет строительный KPI для губернаторов

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко на селекторном совещании с представителями региональных минстроев заявил, что нужно установить для всех губернаторов целевые показатели по строительству жилья.
Обновлено 07 декабря в 13:27
Недвижимость

Ипотечные заемщики смогут пойти на каникулы

Бюро кредитных историй «Эквифакс» в рамках очередного исследования рынка ипотечного кредитования сообщает о появлении инициативы, согласно которой часть заемщиков, которые обратились в кредитную организацию за помощью с покупкой жилья, смогут взять передышку от выплат займа на некоторое время.
Обновлено 07 декабря в 11:00
Недвижимость

Самым дорогим горнолыжным курортом в мире стал Аспен

Обновлено в 07:20
Недвижимость

Доля иностранцев на рынке недвижимости Испании достигла 13%

Доля россиян составляет 2,9%. Зато по числу полученных «золотых виз» в Испании россияне уступают только китайцам.
Обновлено в 02:19
Недвижимость

Россельхозбанк приглашает якутян на «Ярмарку недвижимости»

Якутский филиал Россельхозбанка приглашает якутян на «Ярмарку недвижимости», которая состоится в офисеРоссельхозбанка8 декабря.
Обновлено 06 декабря в 19:25
Недвижимость

Квадратный метр жилья дешевеет в Новотроицке

Стоимость квадратного метра жилья продолжает падать в Новотроицке.
Обновлено в 06:58
Недвижимость

Продажи вторичных квартир в Новой Москве резко сократились

В Новой Москве сокращается объем предложения жилья на вторичном рынке.
Обновлено 07 декабря в 10:16
Недвижимость

Учителя и врачи в Иркутской области смогут получить льготную ипотеку

Жители региона смогут получить ипотеку на приобретение или строительство жилья на первичном рынке на территории Иркутской области с пониженной процентной ставкой.
Обновлено в 06:24
Недвижимость

Покупатели дорогого жилья в Москве стали скромнее

В ноябре текущего года стало известно, что высокобюджетные квартиры в Москве все чаще выбирают молодые клиенты — в возрасте до 40 лет.
Обновлено 07 декабря в 00:27
Недвижимость

Впервые за пять лет: москвичи стали чаще покупать квартиры не в кредит

Впервые за пять лет в Москве стали чаще покупать квартиры без рассрочек и ипотек, с единовременной стопроцентной оплатой.
Обновлено 07 декабря в 04:04
Недвижимость

Группа ПСН объявляет месяц новогодних скидок

Максимальная выгода при покупке с учетом скидки составит 1,5 млн. рублей.
Обновлено 06 декабря в 09:41
Недвижимость

Омские предприниматели обсудили поправки в постановление 108-п

В Омске прошли публичные обсуждения новой редакции спорного постановления облправительства №108-п с участием представителей бизнеса.
Обновлено 07 декабря в 06:23
Недвижимость

Новогодние скидки в дорогих новостройках Москвы доходят до 23%

По данным компании Kalinka Group, девелоперская компания KR Proprieties сделала скидку от 8 до 23% на часть лотов в своих комплексах.
Обновлено вчера в 11:18
Недвижимость

Рязанцы массово скупают жильё в бюджетном сегменте

Наиболее удачные планировки в массовом сегменте быстро выкупаются, россияне стремятся обезопасить свои активы и решить квартирный вопрос до подорожания.
Обновлено 07 декабря в 03:05
Недвижимость

Свет в конце недостроенного тоннеля

Итоги работы российской строительной индустрии в уходящем году выглядят довольно противоречиво.
Обновлено 06 декабря в 08:59
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