Недвижимость

Московские новостройки продолжают дорожать
Коммерсантъ
07:00

В ноябре цены на квартиры в новых домах подогревает спрос Ноябрьский рост цен в московских новостройках можно было бы назвать статистическим, так как он измеряется в единицах процентов, если бы не ажиотажный спрос.
Коммерсантъ07:00
с чего всё началось

Московские новостройки продолжают дорожать

В условиях роста продаж за год почти на 50% девелоперы повышают цены, чтобы регулировать объем реализации квартир в соответствии с этапом строительства. Застройщики готовятся к неопределенности будущего года, когда рынок начнет работать по новым правилам.
Коммерсантъ07:00

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PwC спрогнозировала рост себестоимости строительства из-за эскроу-счетов

РБК16:01

Столичные новостройки продолжают дорожать

РИАМО12:47

Жилье в новостройках Москвы вновь подорожало

Molnet.ru09:22

В Москве подорожали квартиры в новостройках

ФАН08:29

Цены на жилье в московских новостройках продолжают расти – исследование

АБН07:54

Жилье в новостройках Москвы вновь подорожало

Экономика сегодня07:27

Московские новостройки продолжают дорожать

Коммерсантъ07:00
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Недвижимость

Мутко введет строительный KPI для губернаторов

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко на селекторном совещании с представителями региональных минстроев заявил о необходимости установления для всех губернаторов целевых показателей по строительству жилья.
Обновлено в 01:33
Недвижимость

Учителя и врачи в Иркутской области смогут получить льготную ипотеку

Жители региона смогут получить ипотеку на приобретение или строительство жилья на первичном рынке на территории Иркутской области с пониженной процентной ставкой.
Обновлено в 06:24
Недвижимость

Темпы строительства в Красноярском крае снижаются

Количество заключенных договоров долевого участия в строительстве осталось прежним (8869 договоров в третьем квартале 2017 года против 8886 в июле — сентябре 2018-го).
Обновлено 07 декабря в 01:43
Недвижимость

Эксперты: Большая часть домов в Подмосковье – устарели

Обновлено 07 декабря в 02:04
Недвижимость

Продажи вторичных квартир в Новой Москве резко сократились

В Новой Москве сокращается объем предложения жилья на вторичном рынке.
Обновлено 07 декабря в 10:16
Недвижимость

Рязанцы массово скупают жильё в бюджетном сегменте

Наиболее удачные планировки в массовом сегменте быстро выкупаются, россияне стремятся обезопасить свои активы и решить квартирный вопрос до подорожания.
Обновлено 07 декабря в 03:05
Недвижимость

Поехали с нами на Новогодний «Марафон новостроек»

Новогодний «Марафон новостроек» в Томске: за один день вы сможете выбрать новостройку.
Обновлено 06 декабря в 23:52
Недвижимость

Смольный заставил подорожать новое жильё в Петербурге

Комитет имущественных отношений администрации города утвердил обновлённую кадастровую стоимость всех участков, зданий, жилых и нежилых помещений, машиномест и даже объектов незавершённого строительства в Северной столице.
Обновлено 07 декабря в 01:32
Недвижимость

Помощь нуждающимся в жилье вырастет в новом году

В 2019 году цена на жилье, которую используют для социальных выплат на приобретение недвижимости, вырастет в среднем на 607 рублей.
Обновлено 06 декабря в 18:43
Недвижимость

«УГАИК» начал строительство жилья в Кузнецовском затоне в Уфе

«Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» (УГАИК) начинает работу в качестве застройщика жилья.
Обновлено 06 декабря в 23:35
Недвижимость

Рынок недвижимости Кореновска: цены растут, покупатели не торопятся

Самая дорогая квартира, продающаяся в Кореновске — 4 100 000 рублей (3-комнатная, 68 кв.м.), самая дешевая — 600 000 рублей (1-комнатная, 40 кв.м.). Без учета торга средняя стоимость квадратного метра в Кореновске сегодня составляет 39 800 рублей.
Обновлено 07 декабря в 01:31
Недвижимость

В Москве новогодние скидки на новостройки достигают 23%

О снижении средней суммы сделки портал «Москва.ру» побеседовал с Марией Литинецкой, управляющим партнером компании «Метриум», участником партнерской сети CBRE.
Обновлено вчера в 11:18
Недвижимость

ТРЦ Москвы «мельчают»

Меньше всего к реализации заявлено крупномасштабных проектов – всего 4 ТЦ (ТЦ ТПУ "Селигерская" – 145 тыс. кв. м, ТЦ ТПУ "Саларис" – 105 тыс. кв. м, ТРЦ "Остров Мечты" – 70 тыс. кв. м, а также ТРЦ на Аминьевском шоссе – 68 тыс. кв. м).
Обновлено 07 декабря в 03:44
Недвижимость

«С 2017 года продажи квартир ухудшились»

Продажи квартир ухудшились, поэтому компания повышает свою эффективность, минимизируя затраты, централизуя управление по всем российским подразделениям.
Обновлено вчера в 15:28
Недвижимость

ВТБ аккредитовал ЖК «Северный»

Кредит на сумму от 500 тыс. рублей выдается на срок до 30 лет. Подробнее о ЖК «Северный» читайте ЗДЕСЬ.
Обновлено 07 декабря в 10:06
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