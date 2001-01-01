Недвижимость
В условиях роста продаж за год почти на 50% девелоперы повышают цены, чтобы регулировать объем реализации квартир в соответствии с этапом строительства. Застройщики готовятся к неопределенности будущего года, когда рынок начнет работать по новым правилам.
Коммерсантъ07:00
Оценить
с чего всё началось
В ноябре цены на квартиры в новых домах подогревает спрос Ноябрьский рост цен в московских новостройках можно было бы назвать статистическим, так как он измеряется в единицах процентов, если бы не ажиотажный спрос.Коммерсантъ07:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Недвижимость
Мутко введет строительный KPI для губернаторов
Вице-премьер правительства России Виталий Мутко на селекторном совещании с представителями региональных минстроев заявил о необходимости установления для всех губернаторов целевых показателей по строительству жилья.
Обновлено в 01:33
Недвижимость
Учителя и врачи в Иркутской области смогут получить льготную ипотеку
Жители региона смогут получить ипотеку на приобретение или строительство жилья на первичном рынке на территории Иркутской области с пониженной процентной ставкой.
Обновлено в 06:24
Недвижимость
Эксперты: Большая часть домов в Подмосковье – устарели
Обновлено 07 декабря в 02:04
Недвижимость
Поехали с нами на Новогодний «Марафон новостроек»
Новогодний «Марафон новостроек» в Томске: за один день вы сможете выбрать новостройку.
Обновлено 06 декабря в 23:52
Недвижимость
Красноярцы стали вкладывать больше средств в строительство домов
По словам руководителя отдела надзора за долевым строительством Елены Хамардюк, денег на стройку стало поступать больше, при этом спрос на квартиры не вырос.
Обновлено в 22:21
Недвижимость
Продажи вторичных квартир в Новой Москве резко сократились
В Новой Москве сокращается объем предложения жилья на вторичном рынке.
Обновлено 07 декабря в 10:16
Недвижимость
Рязанцы массово скупают жильё в бюджетном сегменте
Наиболее удачные планировки в массовом сегменте быстро выкупаются, россияне стремятся обезопасить свои активы и решить квартирный вопрос до подорожания.
Обновлено 07 декабря в 03:05
Недвижимость
Смольный заставил подорожать новое жильё в Петербурге
Комитет имущественных отношений администрации города утвердил обновлённую кадастровую стоимость всех участков, зданий, жилых и нежилых помещений, машиномест и даже объектов незавершённого строительства в Северной столице.
Обновлено 07 декабря в 01:32
Недвижимость
Помощь нуждающимся в жилье вырастет в новом году
В 2019 году цена на жилье, которую используют для социальных выплат на приобретение недвижимости, вырастет в среднем на 607 рублей.
Обновлено 06 декабря в 18:43
Недвижимость
«УГАИК» начал строительство жилья в Кузнецовском затоне в Уфе
«Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» (УГАИК) начинает работу в качестве застройщика жилья.
Обновлено 06 декабря в 23:35
Недвижимость
Рынок недвижимости Кореновска: цены растут, покупатели не торопятся
Самая дорогая квартира, продающаяся в Кореновске — 4 100 000 рублей (3-комнатная, 68 кв.м.), самая дешевая — 600 000 рублей (1-комнатная, 40 кв.м.). Без учета торга средняя стоимость квадратного метра в Кореновске сегодня составляет 39 800 рублей.
Обновлено 07 декабря в 01:31
Недвижимость
В Москве новогодние скидки на новостройки достигают 23%
О снижении средней суммы сделки портал «Москва.ру» побеседовал с Марией Литинецкой, управляющим партнером компании «Метриум», участником партнерской сети CBRE.
Обновлено вчера в 11:18
Недвижимость
ТРЦ Москвы «мельчают»
Меньше всего к реализации заявлено крупномасштабных проектов – всего 4 ТЦ (ТЦ ТПУ "Селигерская" – 145 тыс. кв. м, ТЦ ТПУ "Саларис" – 105 тыс. кв. м, ТРЦ "Остров Мечты" – 70 тыс. кв. м, а также ТРЦ на Аминьевском шоссе – 68 тыс. кв. м).
Обновлено 07 декабря в 03:44
Недвижимость
«С 2017 года продажи квартир ухудшились»
Продажи квартир ухудшились, поэтому компания повышает свою эффективность, минимизируя затраты, централизуя управление по всем российским подразделениям.
Обновлено вчера в 15:28
Недвижимость
ВТБ аккредитовал ЖК «Северный»
Кредит на сумму от 500 тыс. рублей выдается на срок до 30 лет. Подробнее о ЖК «Северный» читайте ЗДЕСЬ.
Обновлено 07 декабря в 10:06