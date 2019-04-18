Происшествия

Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысковРБК 06:28

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
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